MLB》台灣強投鄧愷威2局飆3K後挨轟！全聯盟僅太空人主場飛得出去

MIL - David Hamilton Solo HR （1）



343 ft | 94 mph | 30°

94.1 mph four-seam fastball （HOU - RHP Kai-Wei Teng）

Out in 1/30 parks



MIL （1） @ HOU （1）

3rd#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/lOA3Y8GpEk — MLB Home Runs （@MLBHRs_） May 30, 2026

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天在主場先發對決釀酒人，前2局無失分後，在3局上遭首名打者敲出陽春砲。

鄧愷威開賽上演3上3下，對前MVP強打耶律奇（Christian Yelich）和今年美國經典賽國手圖榮（Brice Turang）飆K。2局上鄧愷威再飆1K，雖然之後投出保送與被敲安打，面臨一二壘有人危機，但鄧愷威回穩後連抓2出局，力保不失。

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2局下太空人史密斯（Cam Smith）陽春砲助隊先馳得點，然而3局上鄧愷威面對首名打者漢彌爾頓（David Hamilton），一顆94.1英哩偏高速球被他擊出左外野反方向陽春砲，這是鄧愷威自5月11日對紅人後首度失分。然而這發陽春砲擊球初速僅94英哩、飛行距離343英呎、仰角30度，全大聯盟僅大空人主場大金球場會形成全壘打。

儘管挨轟，鄧愷威立刻回穩，解決掉耶律奇後連續三振喬里奧（Jackson Chourio）與圖榮，該局僅失1分。目前鄧愷威3局投完飆出5次三振，被敲2安失1分。

鄧愷威。（法新社）

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