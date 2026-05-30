中職》曾戴MLB勇士球帽引發熱議！前富邦悍將洋砲邦力多找到新東家

邦力多。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季曾效力富邦悍將的洋砲邦力多（Luis Liberato），在本月初因個人家庭因素提出離隊，如今找到新東家，加入墨聯的墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），也是他去年曾經效力過的隊伍。

邦力多原是中職今年唯二外籍打者，出賽19場、0轟、打擊率0.229。OPS+是低於聯盟平均的72。在邦力多提出離隊後，悍將球團尊重選手個人決定，同意提前終止合約，於5日註銷邦力多。

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而在邦力多離隊不久後，卻被網友發現他在社群Po出戴著MLB勇士隊的球帽、練習衣，引發熱議。不過最終邦力多並未加入美職體系，而是回到墨西哥聯盟，加盟前東家墨西哥紅魔鬼，紅魔鬼隊今天也在社群宣布邦力多回歸的消息。

El poder dominicano está de vuelta en el Infierno. Luis Liberato regresa al lineup para seguir desapareciendo la pelota. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/RfBHfIfaAU — DiablosRojosMX （@DiablosRojosMX） May 29, 2026

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