自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾戴MLB勇士球帽引發熱議！前富邦悍將洋砲邦力多找到新東家

2026/05/30 09:08

邦力多。（資料照，記者陳逸寬攝）邦力多。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季曾效力富邦悍將的洋砲邦力多（Luis Liberato），在本月初因個人家庭因素提出離隊，如今找到新東家，加入墨聯的墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），也是他去年曾經效力過的隊伍。

邦力多原是中職今年唯二外籍打者，出賽19場、0轟、打擊率0.229。OPS+是低於聯盟平均的72。在邦力多提出離隊後，悍將球團尊重選手個人決定，同意提前終止合約，於5日註銷邦力多。

而在邦力多離隊不久後，卻被網友發現他在社群Po出戴著MLB勇士隊的球帽、練習衣，引發熱議。不過最終邦力多並未加入美職體系，而是回到墨西哥聯盟，加盟前東家墨西哥紅魔鬼，紅魔鬼隊今天也在社群宣布邦力多回歸的消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中