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MLB》退場前又挨1轟！鄧愷威仍繳5局7K好投 成勝投候選人（影音）

2026/05/30 09:37

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天在主場先發對決國聯中區龍頭釀酒人，遭到2支全壘打狙擊，但仍繳出5局7K好投，退場時為勝投候選人。

鄧愷威開賽上演3上3下，2局上鄧愷威再飆1K，雖面臨一二壘有人危機但力保不失，前2局飆3K無失分。然而3局上鄧愷威被首名打者漢彌爾頓（David Hamilton）敲出左外野反方向陽春砲，自5月11日對紅人後首度失分，中斷連續13局無失分。鄧愷威回穩後再飆2K。

4局上鄧愷威又是三振開局，2出局後投出保送，但仍製造滾地球出局。太空人打線2局下先靠史密斯（Cam Smith）陽春砲先馳得點，4局下火力全開支援鄧愷威，單局靠著1保送、2支二壘安打、1支高飛犧牲打與釀酒人守備失誤，攻下3分大局，取得4：1領先。

5局上鄧愷威三振掉前一次敲他全壘打的漢彌爾頓，但2出局後投出保送，接著面對超新星喬里奧（Jackson Chourio）付出代價，84.1英哩失投橫掃球被逮中形成中外野超大號2分砲，擊球初速107.1英哩，飛行距離431英呎。鄧愷威隨後又投出保送，所幸仍順利製造滾地球出局，結束今天投球任務。

鄧愷威生涯首度對上釀酒人，此役先發5局用91球再創生涯單場新高，有53顆好球，被敲出3支安打包含2轟，失掉3分責失分，投出7次三振追平本季新高，另有4次保送，防禦率上升至2.57，退場時為勝投候選人，有望進帳本季第4勝。

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

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