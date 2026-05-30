世足》首度成為主辦國 加拿大名單出爐戴維斯領銜

加拿大隊長戴維斯。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃下月點燃戰火，地主國之一的加拿大今公布26人名單，由近期出現傷勢的戴維斯（Alphonso Davies）領銜，盼能在首度主辦下率隊創造驚奇之旅。

不同於美、墨兩國，加拿大是首度舉辦世界盃，此次被分在B組，同組對手還有瑞士、卡達，以及在歐洲區附加賽中淘汰義大利的波士尼亞與赫塞哥維納，加拿大過去兩度打進世界盃從未晉級淘汰賽，本次小組賽3戰都在加國舉行，要力拚隊史最佳紀錄。

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加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）今公布26人名單，除隊長戴維斯外，其他核心球員還包括尤文圖斯前鋒J.大衛（Jonathan David）、南安普敦前鋒拉林 （Cyle Larin）以及比利亞雷亞爾中場布坎南（Tajon Buchanan）等好手。

效力拜仁慕尼黑的戴維斯上屆在卡達世界盃貢獻加國在隊史的首顆進球，不過他近期在歐冠4強對戰巴黎聖日耳曼的傷及大腿後側，能否趕上開幕戰仍是未知數。

加拿大有傷勢疑慮不只戴維斯，前鋒P.大衛（Promise David）剛在2月接受了髖部手術，後衛邦比托（Moise Bombito）自去年10月後就因傷勢未再為國家隊出賽，中場沙菲爾伯格 （Jacob Shaffelburg）雖然近期也傷到大腿後側肌群，但同樣入選名單。

加拿大26人名單：

門將：克雷普（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）

後衛：邦比托（Moïse Bombito）、科內留斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉利亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）

中場：阿赫梅德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、肖瓦尼耶（Mathieu Choinière）、尤斯塔基歐（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米勒（Liam Millar）、歐索里歐（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾伯格（Jacob Shaffelburg）

前鋒：J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、歐魯瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）

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