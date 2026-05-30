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逆風少年扛瓦斯練成金牌鏈球手 蘇澳國中陳聖賢獲總統教育獎

2026/05/30 10:16

蘇澳國中陳聖賢在全中運鏈球賽事中，以64.49公尺刷新國男組大會紀錄奪金。（台灣世界展望會提供）蘇澳國中陳聖賢在全中運鏈球賽事中，以64.49公尺刷新國男組大會紀錄奪金。（台灣世界展望會提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕從扛瓦斯桶分擔家計到手握鏈球，宜蘭縣蘇澳國中陳聖賢不向命運低頭，克服克難場地與生活困境，締造全國賽事11連勝、狂掃11金的傲人戰績，今年更榮獲「2026年總統教育獎」肯定，在田徑場上擲出逆轉勝人生。

操場角落用粉筆畫出的圓圈，是陳聖賢的起點，他在7年級時被教練發掘，從鉛球轉攻鏈球，起初無法適應連續旋轉，整整吐了1個月，更曾因受傷與家貧萌生退意，在教練一句「你真的可以」的鼓勵下，咬牙撐過低潮。

後來陳聖賢如開外掛般，在去年迄今的全國賽事中，連續奪下11金且累計19次打破大會紀錄，全中運更以64.49公尺，刷新國男組大會紀錄奪牌。

自幼父母離異的陳聖賢，心疼阿嬤靠端盤子、當看護的微薄收入，拉拔他長大，便主動到瓦斯行打工，而這份扛瓦斯的重擔，竟意外練就驚人的下肢穩定度與核心爆發力，成為鏈球場上的致勝關鍵。

陳聖賢感謝師長幫忙及台灣世界展望會的長期協助，在最艱難的時刻減輕祖孫倆重擔，他曾向社工吐露「我正處於發芽階段，穩穩扎根，開花只是時間問題。」對於獲總統教育獎肯定，則期盼未來能代表台灣征戰國際回報，並堅信「身體會疲倦，但信念不會，球還在飛，我的夢想也正展翅高飛。」

蘇澳國中表示，聖賢在逆境中堅持不懈，以努力與毅力寫下屬於自己的精彩篇章，憑藉積極進取的精神與優異表現獲得總統教育獎，這份實至名歸的榮耀，不僅是對他努力的肯定，更是全校師生的驕傲。

展望會社工到陳聖賢家中訪視。（台灣世界展望會提供）展望會社工到陳聖賢家中訪視。（台灣世界展望會提供）

蘇澳國中陳聖賢展現投擲鏈球的瞬間爆發力，下肢穩定度來自扛瓦斯的重擔。（台灣世界展望會提供）蘇澳國中陳聖賢展現投擲鏈球的瞬間爆發力，下肢穩定度來自扛瓦斯的重擔。（台灣世界展望會提供）

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