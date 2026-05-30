MLB》無緣先發3連勝！鄧愷威5局飆7K好投後牛棚放火 本季第4勝飛了

鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天在主場先發對決國聯中區龍頭釀酒人，遭到2支全壘打狙擊，仍繳出5局7K好投，退場時保有勝投資格；然而太空人牛棚在8局上遭到追平，讓鄧愷威與本季第4勝擦肩而過。

太空人2局下先靠史密斯（Cam Smith）陽春砲先馳得點，4局下火力全開支援鄧愷威，攻下3分大局。而鄧愷威先是在3局上被首名打者漢彌爾頓（David Hamilton）敲出左外野反方向陽春砲，自5月11日對紅人後首度失分，中斷連續13局無失分，5局上又被喬里奧（Jackson Chourio）敲出超大號2分砲。

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鄧愷威此役主投5局用91球再創生涯單場新高，有53顆好球，包含32顆橫掃球、21顆四縫線速球、16顆伸卡球、12顆變速球、7顆曲球與3顆滑球，速球均速93.6英哩（150.6公里）、最速94.2英哩（151.6公里），全場製造13次揮空，被敲出3支安打包含2轟，失掉3分責失分，投出7次三振追平本季新高，另有4次保送，防禦率上升至2.57、每局被上壘率1.10。

鄧愷威退場時為勝投候選人，左投歐科特（Steven Okert）後援2局無失分，然而8局上太空人換上阿布瑞尤（Bryan Abreu），他該局就連丟2保送，退場留下1出局一三壘有人局面，接替登板的金恩（Bryan King）被鮑爾斯（Jake Bauers）擊出滾地球送回1分，太空人4：4遭追平，也讓鄧愷威勝投飛掉，無緣先發3連勝、本季第4勝。最終太空人延長賽10局以4：5落敗。

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