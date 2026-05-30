世足48強巡禮》主辦國美國挾地主優勢 拚再創佳績

普利西奇。（資料照，美聯社）

美國

參賽次數：12

奪冠次數：0

上屆戰績：16強

晉級方式：主辦國

總教練：波切蒂諾（Mauricio Pochettino）

主力球星：普利西奇（Christian Pulisic）

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球隊介紹：

美國今年由阿根廷籍名帥波切蒂諾續掌兵符，這位曾執教熱刺、巴黎聖日耳曼與切爾西等勁旅的教頭在2024年開始帶隊後，致力打造一支兼具速度、防守壓迫性與活力的新世代球隊。

除了有名帥帶隊之外，美國陣中擁有多名旅歐主力，包括效力AC米蘭的普利西奇（Christian Pulisic）、尤文圖斯中場麥肯尼、富勒姆左後衛A.羅賓森（Antonee Robinson），以及摩納哥前鋒巴洛根等人，被視為近年天賦最完整的一隊。

今年是美國隊史第12度參賽，最佳成績是在1930年首屆世界盃的4強，近年最佳為2002年世界盃一路殺進8強，這次是他們隊史第2度以主辦國身份參戰，盼能再創最佳。

美國隊名單

門將：透納（Matt Turner）、弗里斯（Matt Freese）、布雷迪（Chris Brady）

後衛：德斯特（Sergiño Dest）、里查茲（Chris Richards）、A.羅賓森（Antonee Robinson）、特拉斯蒂（Auston Trusty）

M.羅賓森（Miles Robinson）、里（Tim Ream）、佛里曼（Alex Freeman）、阿夫斯騰（Maximilian Arfsten）、麥肯奇（Mark McKenzie）、斯卡利（Joe Scally）

中場：亞當斯（Tyler Adams）、雷納（Giovanni Reyna）、麥肯尼（Weston McKennie）、貝哈特（Sebastian Berhalter）、羅丹（Cristian Roldan）、提爾曼（Malik Tillman）

前鋒：佩皮（Ricardo Pepi）、普利西奇（Christian Pulisic）、阿倫森（Brenden Aaronson）、萊特（Haji Wright）、巴洛根（Folarin Balogun）

維亞（Timothy Weah）、森德哈斯（Alejandro Zendejas）

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