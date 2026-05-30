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今年市長盃羽球賽出包 發2年前的獎牌 挨批「清庫存」

2026/05/30 10:35

桃園市長杯羽球賽，獎牌竟然書寫113年，讓家長質疑清庫存。（記者謝武雄攝）桃園市長杯羽球賽，獎牌竟然書寫113年，讓家長質疑清庫存。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年桃園市長盃羽球錦標賽5月28至30日在蘆竹富暘羽球館舉行，有家長在網路平台threads抱怨，獎牌上的日期竟然是113年，是在「清庫存」嗎？市議員黃瓊慧在臉書聲援，指「過期獎牌還敢拿出來發…張善政市長、體育局到底多不用心，又犯低級錯誤」，；主辦比賽的桃園市體育總會羽球委員會表示，廠商弄錯，第一時間已經更正，不影響選手成績。

桃園市長杯羽球賽，獎牌竟然書寫113年，讓家長質疑清庫存，桃園市議員黃瓊慧也在臉書聲援。（摘自黃瓊慧臉書）桃園市長杯羽球賽，獎牌竟然書寫113年，讓家長質疑清庫存，桃園市議員黃瓊慧也在臉書聲援。（摘自黃瓊慧臉書）

桃市羽球委員會人員說，賽前已提供正確資料給廠商，沒想到廠商發生日期誤植情形，委員會發現後，已第一時間要求廠商修正及補製作業，並將儘速完成更換，以維護參賽選手及各單位權益；未來將強化賽務審核及品質控管機制，避免類似情形再次發生，這次各項競賽正常進行，不影響選手成績及賽事公平性。

另有網友抱怨，這比賽從報名開始就很隨便，明明是限就讀桃園市的學生才能參加，卻用LAPGO系統讓所有人都能報，果然選手名單出來就有其他縣市的學生也來報；也有人質疑，第一名給爛禮物，獎狀不知何時才會拿到，連獎牌都用庫存的，只是要一個正常的比賽有很難嗎。

市府體育局官員說明，各項體育比賽都委由桃園市體育總會各分項委員會舉行，單項委員會比賽成績會列入桃園市代表隊選拔依據，發現問題後，已於第一時間要求羽球委員會補救，由於市長盃羽球賽還在進行，會待比賽結束後總檢討，未來將針對市長盃賽事獎盃及獎牌建立校稿及驗收機制，委員會於設計樣稿及製作完成階段，均要送體育局確認及核對，避免類似情形重演，以維護賽事品質及選手權益。

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