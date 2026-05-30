世足48強巡禮》不只尋求隊史首勝 加拿大盼在主場締黑馬奇蹟

戴維斯。（資料照，法新社）

加拿大

參賽次數：3次

奪冠次數：0次（過去2次皆止步小組賽）

上屆戰績：止步小組賽

晉級方式：主辦國

總教練：馬希（Jesse Marsch）

主力球星：戴維斯（Alphonso Davies）

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球隊介紹：

加拿大上屆才由隊長戴維斯（Alphonso Davies）攻進隊史首球，這次首度成為主辦國，也盼能在家鄉球迷見證下一舉進帳隊史首勝，甚至是首度從淘汰賽突圍。

加拿大在馬希（Jesse Marsch）上任後更強調前場逼搶以及快速反擊，效力德甲拜仁慕尼黑的戴維斯仍是加拿大隊的核心，這位速度與推進能力都相當頂尖的左後衛，與禁區終結能力出色的義甲尤文圖斯前鋒J.大衛（Jonathan David），將會是加國最有威脅的組合。

加拿大其中一項隱憂來自傷兵，戴維斯近期在歐冠4強對戰巴黎聖日耳曼的傷及大腿後側，能否趕上開幕戰仍是未知數，前鋒P.大衛（Promise David）剛在2月接受了髖部手術，後衛邦比托（Moise Bombito）自去年10月後就因傷勢未再為國家隊出賽，中場沙菲爾伯格 （Jacob Shaffelburg）雖然近期也傷到大腿後側肌群。

另外，加拿大目前先發門將難產，陣中兩大主力門將克雷普（Maxime Crépeau）與聖克萊爾（Dayne St. Clair）實力在伯仲之間，目前馬希仍未決定世界盃的頭號先發，對後防防守默契與穩定性是一大考驗。

不過加拿大此次籤運不俗，與瑞士、卡達、波士尼亞與赫塞哥維納同為B組，同組除瑞士較有威脅外，卡達近年狀態起伏，淘汰義大利的波士尼亞雖有一定實力但也不算頂級豪門，若傷兵能及時歸隊，加上主場優勢加持，不僅有機會進帳隊史首勝，破天荒從小組賽突圍也不無可能。

加拿大隊名單：

門將：克雷普（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）

後衛：邦比托（Moïse Bombito）、科內留斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉利亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）

中場：阿赫梅德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、肖瓦尼耶（Mathieu Choinière）、尤斯塔基歐（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米勒（Liam Millar）、歐索里歐（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾伯格（Jacob Shaffelburg）

前鋒：J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、歐魯瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）

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