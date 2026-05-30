跆拳道》亞錦賽摘金的張芮恩因資格不符 無緣參加名古屋亞運決選

張芮恩。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣跆拳道代表隊的名古屋亞運跆拳道國手選拔最終決選落幕，各量級國手名單也正式出爐，不過，上週在烏蘭巴托亞錦賽摘金的張芮恩，因資格認定無緣參加決選。

張芮恩在亞錦賽女子62公斤級摘金，因本屆亞運採奧運量級，張芮恩劃分在67公斤級，但此量級的參賽名單，只有羅嘉翎和王薇嘉，對此台灣總教練蘇泰源表示，依照亞跆盟訂定的亞運參賽辦法，選訓會議認定張芮恩資格不符，曾在會議針對資格解釋提出意見，並至少爭取外卡，但選訓會議仍認定依照亞跆盟的參賽辦法確認張芮恩不具決選參賽資格。

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因本屆亞運採奧運量級分配，男女各4量級，張芮恩在亞錦賽女子62公斤級摘金，奧運量級劃分在67公斤級，由於王薇嘉、羅嘉翎是前階段亞運選拔前2名，再加上亞運參賽辦法規定，同一參賽隊伍有兩名選手取得資格，以賽程靠前者獲參賽資格，王薇嘉在亞錦賽女子67公斤級取得前7名，又比張芮恩早出賽，依照亞跆盟參賽辦法，是取王薇嘉的參賽量級獲亞運資格。

蘇泰源提到，在力求參賽陣容最佳的宗旨下，前一天與選訓委員與教練團開會，曾在依循亞跆盟參賽辦法的情況下，為張芮恩爭取，但最終依循規定無法讓她參加決選。

各量級名單依序為女子49公斤級王婕菱、57公斤級林唯均、67公斤級王薇嘉、67公斤以上級林翊榛、男子68公斤級徐晧祐、男子80公斤以上級黃鈺仁。至於男子58公斤級潘奎安與80公斤級洪俊義，則須等待遞補機會，蘇泰源提到，依照各國參賽資格分配情況，洪俊義仍有機會遞補參賽。

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