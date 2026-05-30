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中職》林岱安肩扛無形壓力陷入泥淖 後藤光尊一眼看穿心思

2026/05/30 10:44

林岱安。（資料照，記者陳志曲攝）林岱安。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將目前一軍捕手配置採老、中、青「三代同堂」配置，包括33歲的林岱安、26歲的戴培峰與19歲的張育豪，林岱安自5月26日重返一軍以來還沒有上場，本季累計出賽8場11打數0安打，打擊率0，對手發動4次盜壘全數成功，盜壘阻殺率也是0，戴培峰打擊率2成19、盜壘阻殺率1成67，張育豪尚未在一軍亮相。

富邦總教練後藤光尊日前受訪時曾表示，看過以前林岱安的比賽和成績，感覺還沒有這麼放得開，或許是剛來到新環境，林岱安還沒有那麼快融入新球隊，表現有些綁手綁腳。

後藤光尊一眼看穿心思，林岱安坦言，轉換新球隊無形中給自己壓力，這是他要去適應的地方，來到富邦已4、5個月，慢慢熟悉球隊運作，也深刻體會到，其實之前在統一獅怎麼做，來到這邊就怎麼做，有時候自己會把太多壓力放在肩膀上，想太多了。

林岱安原效力獅隊，去年球季結束行使FA自由球員權利，富邦以7年最高總值5600萬合約網羅，他說，這張大合約當然是外在壓力，還是要接受和突破，到球場上就是盡己所能，能做什麼事就盡量去完成，沒辦法做到的事也不用強求，不是說拿到大合約就什麼事都能做到，那是不可能的。

職業球員講求身、心、技合一，撇除心理因素，林岱安認為，身體狀況和技術都沒有相差太多，在職棒打滾多年總會遇到許多挑戰，這次考驗是很好的歷程，如果能跨過這道坎，相信自己能更進化。

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