世足48強巡禮》上屆對冠軍阿根廷展現韌性 「袋鼠軍團」澳洲不容小覷

M.萊恩。（資料照，路透）

澳洲

參賽次數：7

奪冠次數：0

上屆戰績：16強

晉級方式：世界盃亞洲區資格賽

總教練：波波維奇（Tony Popovic）

主力球星：M.萊恩（Mathew Ryan）

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球隊介紹：

澳洲自1974年首次參加世界盃後，曾歷經長達32年的等待，直到2006年德國世界盃才又重返戰場，此後球隊就未曾缺席，成為亞洲區最具競爭力的國家隊之一，隊史最佳成績為2006年和22年締造的16強。

教練為波波維奇為前澳洲國腳，他曾是2006年世界盃16強成員之一，2024年底接掌國家隊後，成功帶領球隊完成世界盃資格賽任務，也成為少數兼具世界盃球員與教練身分的男人。

澳洲陣容預計以旅歐球員為主，包括門將M.萊恩（Mathew Ryan）、前鋒M.萊基（Mathew Leckie）、後衛蘇塔（Harry Souttar），近年也有不少新生代崛起，包括伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）等人，被視為球隊未來核心。

澳洲在2022年卡達世界盃先後擊敗突尼西亞與丹麥，成功挺進淘汰賽，最終以1：2不敵後來奪冠的阿根廷，雖然止步16強，但面對梅西（Lionel Messi）領軍的世界冠軍仍展現頑強韌性，也讓外界更期待他們在本屆的表現。

26人名單正式待公布。

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