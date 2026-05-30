自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026世界盃足球賽 48強巡禮

世足48強巡禮》上屆對冠軍阿根廷展現韌性 「袋鼠軍團」澳洲不容小覷

2026/05/30 11:15

M.萊恩。（資料照，路透）M.萊恩。（資料照，路透）

澳洲

參賽次數：7

奪冠次數：0

上屆戰績：16強

晉級方式：世界盃亞洲區資格賽

總教練：波波維奇（Tony Popovic）

主力球星：M.萊恩（Mathew Ryan）

球隊介紹：

澳洲自1974年首次參加世界盃後，曾歷經長達32年的等待，直到2006年德國世界盃才又重返戰場，此後球隊就未曾缺席，成為亞洲區最具競爭力的國家隊之一，隊史最佳成績為2006年和22年締造的16強。

教練為波波維奇為前澳洲國腳，他曾是2006年世界盃16強成員之一，2024年底接掌國家隊後，成功帶領球隊完成世界盃資格賽任務，也成為少數兼具世界盃球員與教練身分的男人。

澳洲陣容預計以旅歐球員為主，包括門將M.萊恩（Mathew Ryan）、前鋒M.萊基（Mathew Leckie）、後衛蘇塔（Harry Souttar），近年也有不少新生代崛起，包括伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）等人，被視為球隊未來核心。

澳洲在2022年卡達世界盃先後擊敗突尼西亞與丹麥，成功挺進淘汰賽，最終以1：2不敵後來奪冠的阿根廷，雖然止步16強，但面對梅西（Lionel Messi）領軍的世界冠軍仍展現頑強韌性，也讓外界更期待他們在本屆的表現。

26人名單正式待公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中