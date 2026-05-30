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法網》19歲巴西小將豐塞卡大逆轉淘汰喬帥 「我以為他才20歲！」

2026/05/30 11:28

豐塞卡。（美聯社）豐塞卡。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）在法國網球公開賽男單32強，在先輸兩盤後倒趕三盤，爆冷扳倒塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），挺進16強，他坦言賽前沒想過可以贏，也讚嘆喬帥即使39歲依舊狀態出色，「我還以為他20歲！」

豐塞卡前兩盤以4：6、4：6讓出，但他之後上演大逆襲，以6：3、7：5扳平戰局，決勝盤更從1：3逼成4：4平手，關鍵第11局再度破發，成功以7：5勝出，拿下生涯最重大勝利。

「其實我一開始根本沒抱任何期待。」豐塞卡說：「我只是專注打球，享受在場上時刻，能和偶像交手已經很榮幸了，這是我第一次跟他比賽，我只想感謝他，也為自己感到開心。」

有媒體問隨著比賽進行，場地比賽節奏變慢，豐塞卡表示：「我沒注意這些，只想盡全力把球打快，喬科維奇幾乎不失誤，我還以為他20歲，結果他已經39歲，太不可思議了。」

豐塞卡說：「我覺得打到最後，他的體能比我更好，太瘋狂了，天色變暗後，我反而感覺節奏更慢，對我來說反而更好，因為我更能發力，一開始我還不大適應高溫，球速快到一碰就飛，狀態不太好，後來才慢慢找回狀態。」

最後豐塞卡也要將這場勝利獻給他的母親，他說：「今天是我媽媽生日，祝她生日快樂，謝謝她，也要感謝所有巴西球迷！」

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