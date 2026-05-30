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MLB》20轟高居美聯全壘打王、新人6冠王！村上宗隆卻受傷要躺傷兵

2026/05/30 11:46

村上宗隆。（路透）村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天靠著瓦加斯（Miguel Vargas）再見轟，以4：3擊敗老虎，然而賽後卻傳出壞消息，日本重砲村上宗隆恐怕將進入傷兵名單。

村上宗隆今天在3局下敲出二壘滾地球，他奮力跑上一壘避免掉雙殺，但手卻緊抓著右大腿後側，隨後也提前退場。白襪總教練凡納伯（Will Venable）賽後表示，球團認為村上可能遭遇腿筋拉傷，明天的檢查將進一步確定傷勢嚴重程度，但他恐怕將會進入傷兵名單、缺陣數週的比賽。

村上宗隆去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，以2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）加盟白襪，本季至今出賽57場，打擊三圍.240/.378/.560、攻擊指數0.938、敲出20轟、41分打點，選到44次保送，得到43分。目前村上以20轟並列美聯全壘打王，同時在得分、全壘打、打點、保送、長打率與攻擊指數都高居大聯盟新秀之冠。

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passen）報導，由於村上將因傷缺席數週，因此從3A拉上前首輪內野手岡薩雷茲（Jacob Gonzalez）。本季岡薩雷茲在3A出賽51場，打擊三圍.308/.414/.646，敲出18轟，近況火燙。

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