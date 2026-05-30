世足48強巡禮》上屆驚奇闖4強寫歷史「北非雄獅」摩洛哥不再是黑馬

摩洛哥隊長哈基米。（資料照，路透）

摩洛哥

參賽次數：7次

奪冠次數：0次（最佳戰績為2022年殿軍）

上屆戰績：4強

晉級方式：非洲區資格賽E組第一名

總教練：瓦赫比（Mohamed Ouahbi）

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主力球星：哈基米（Achraf Hakimi）

球隊介紹：

摩洛哥迎來隊史首次連續三屆晉級世界盃會內賽的壯舉，這支北非勁旅上屆卡達世界盃成為史上第一支闖進世界盃四強的非洲球隊，證明已不再只是非洲強權，而是具備與世界列強競爭的球隊，隊長哈基米（Achraf Hakimi）將再次率隊挑戰歷史。

「亞特拉斯雄獅」此次一樣由哈基米領軍，這位效力巴黎聖日耳曼的邊後衛，仍是球隊進攻發動與回防穩定的關鍵人物，上屆在8強PK大戰擋住西班牙一戰封神的門將布努（Yassine Bounou）依舊入列繼續穩住軍心，新血則有效力西甲皇家馬德里的迪亞茲（Brahim Díaz），他在2024年從西班牙轉籍，去年在非洲國家盃出賽7場攻進5球，助隊奪冠，也讓摩洛哥此次前場戰力提升不少。

摩洛哥此次與巴西、海地、蘇格蘭同為C組，被看好以小組第2晉級淘汰賽，不過若要複製上屆四強的黑馬奇蹟有一定難度，一大變數是上屆率隊寫驚奇的主帥雷格拉吉（Walid Regragui）今年3月請辭，新主帥瓦赫比（Mohamed Ouahbi）雖曾率領摩洛哥在U20層級封王，但這是第一次執教成人國家隊，在淘汰賽的應變能力可能受到考驗。

摩洛哥隊名單：

門將：布努（Yassine Bounou）、艾爾卡朱伊（Munir El Kajoui）、塔格納歐提（Ahmed Reda Tagnaouti）

後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫－艾丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、阿蓋德（Nayef Aguerd）、里亞德（Chadi Riad）、迪歐普（Issa Diop）、哈哈爾 （Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、艾爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）

中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、艾爾艾納維 （Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、艾爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、賽巴里（Ismael Saibari）

前鋒：艾扎爾祖利（Abdessamad Ezzalzouli）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、艾爾卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞茲（Brahim Díaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼（Ayoube Amaimouni）

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