MLB》大谷翔平開轟+猛打賞率隊奪6連勝！道奇新星7局狂飆9K寫新猷

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今於主場與費城人展開系列賽，日本巨星大谷翔平連續2戰敲出全壘打，道奇單場狂夯4轟，加上新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）7局失1分優質先發，終場4：2擊敗費城人，收下6連勝。

大谷翔平今天首打席遭到三振，3局下逮中費城人明星強投惠勒（Zack Wheeler）的低角度87.8英哩快速指叉球，撈成右外野方向陽春砲，擊球初速99.9英哩、飛行距離374英呎，本季第10轟出爐。5局下又從惠勒手中敲出一壘安打，8局下再敲一安上演猛打賞，此役4打數3安打貢獻1打點，賽後打擊率0.279、攻擊指數0.909。

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Homer No. 10 from Shohei! pic.twitter.com/VTvb7T1fWU — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 30, 2026

道奇此役開賽靠著佛里曼（Freddie Freeman）開轟先馳得點，2局下馬恩西（Max Muncy）補上陽春砲，3局下大谷加入全壘打派對，5局下史密斯（Will Smith）錦上添花又1轟，讓費城人強投惠勒先發6局挨5安有4發陽春砲，失掉4分，吞下本季首敗。

道奇新星左投羅布列斯基今天狀況絕佳，前5.2局只因隊友守備失誤讓打者上壘，直到6局上2出局後才被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出領先全大聯盟的第22轟，最終投完7局只被敲1安失1分，狂飆9次三振創下生涯單場新高，勇奪本季第7勝，賽後防禦率2.87。

羅布列斯基。（美聯社）

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