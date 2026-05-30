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MLB》橫掃球被打擊率僅0.105卻首度挨轟！台灣強投鄧愷威有話要說

2026/05/30 12:41

鄧愷威橫掃球本季首度挨轟。（美聯社）鄧愷威橫掃球本季首度挨轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天生涯首度面對釀酒人先發，主投5局飆7次三振，卻也挨2發全壘打，失3分無關勝負，其中有一轟是招牌橫掃球遭狙擊，對此鄧愷威賽後也回憶該打席的狀況。

鄧愷威今天先是在3局上挨了漢彌爾頓（David Hamilton）一發反方向陽春砲，不過這轟擊球初速僅94英哩、飛行距離343英呎、仰角30度，全大聯盟僅大空人主場大金球場會形成全壘打。然而5局上鄧愷威一顆84.1英哩失投橫掃球，被喬里奧（Jackson Chourio）夯出中外野431英呎超大號2分砲。

鄧愷威遭喬里奧敲出的全壘打，是他的橫掃球本季所挨的第2支長打，也是今年首度挨轟。對手在今天之前面對鄧愷威的橫掃球，打擊率僅0.105、長打率僅0.140。今天鄧愷威的橫掃球依舊犀利，全場13次揮空中有8次來自橫掃球，可惜唯一1次失投就付出巨大代價。

賽後鄧愷威受訪坦言，今天自己用球數有點過多，尤其是第5局的控球沒有達到最理想的狀況。挨轟的那顆橫掃球，他也表示確實是失投，因為在球數落後下想著要攻擊好球帶，但進壘點卻內角偏高，變化幅度也不夠大。

儘管招牌必殺武器球本季首度挨轟，但鄧愷威直言，其實並不會很在意，「不管多好的球路都一定會有被重傷害、被全壘打的時候，所以今天這顆就是自己沒有把位置投好，不會影響我之後對這顆球的信心。」

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

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