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NBA》因「林來瘋」愛上尼克 湯斯：我很愛林書豪

2026/05/30 12:50

湯斯。（資料照）湯斯。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克自1999年後首度闖進總冠軍賽，仍在坐等雷霆與馬刺之間的勝方，當家中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）今受訪時表示，自己相當崇拜當年在紐約掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪，「是他讓我愛上尼克隊。」

林書豪在NBA選秀落選後，2011年轉戰尼克，2012年在紐約打出身手，當時成為首位生涯前5次先發出賽都能至少拿下20分、7助攻的球員，也率隊打出7連勝，對決湖人豪取38分比下布萊恩、在客場以絕殺三分彈擊敗暴龍等經典戰役，至今仍讓球迷津津樂道，該季也助隊打進季後賽，不過當時因半月板撕裂報銷，未能繼續出賽。

紐約球迷等了許久終於再看到尼克闖進總冠軍賽舞台，晉級功臣之一湯斯今在記者會上表示，15年前也對當時那股「林來瘋」相當著迷，甚至還跑去知名運動用品店找林書豪的球衣，「我很愛林書豪，他是我最愛的尼克球員之一，也是我最喜歡的球員之一，是讓他我愛上尼克隊，而我現在竟然能坐在這個位置，真的很不可思議。」

林書豪在季後賽期間也造訪紐約，還到NBA商店買了湯斯的球衣，表達對湯斯的支持，湯斯透露，自己看到影片後也覺得不可思議，「他竟然會提到我，我對他的喜愛，以及他對我和尼克帶來的影響，真的是不可取代的。」

林書豪（右）當年在尼克掀起林來瘋。（資料照，路透）林書豪（右）當年在尼克掀起林來瘋。（資料照，路透）

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