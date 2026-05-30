MLB》大谷砲轟費城人強投締日本第1人偉業！寫里程碑比肩2傳奇名將

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對費城人明星強投惠勒（Zack Wheeler）敲出本季第10轟，賽後大谷坦言，一開始以為小白球不會出牆。

大谷翔平3局下逮中惠勒的低角度87.8英哩快速指叉球，撈成右外野方向陽春砲，擊球初速99.9英哩、飛行距離374英呎，本季第10轟出爐。大谷也成為史上第一位連續6年繳出雙位數全壘打的日本球員，同時也打下生涯700分打點，成為繼鈴木一朗與松井秀喜後，第3位累積700分打點的日本球員。

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道奇今天一共對惠勒敲出4發全壘打，大谷表示，能從這麼強的對手手中拿下首戰勝利，是非常重要的事，明天開始會重新調整繼續努力。對於開轟當下感想，大谷直言有稍微打到偏棒頭的位置，一開始以為不會過大牆，但球的飛行路線很完美，最後結果也是好的。

大谷上一戰對洛磯投打二刀流，敲出本季第9轟，今天連續2戰開轟打擊狀況逐漸回溫。大谷表示，就算是滾地或是一般安打的擊球，也都能順著朝中外野方向攻擊，如果能再把擊球仰角穩定下來，長打就會慢慢出現。

道奇近期豪奪6連勝，大谷除了肯定團隊火力外，更不忘感謝投手群的貢獻，「先發加上牛棚都能維持穩定，讓整體戰力非常令人安心。」

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