世足48強巡禮》連2屆無緣淘汰賽 4冠王德國要雪恥重返榮耀

基米希。（資料照，歐新社）
德國
參賽次數：21次
奪冠次數：4次（ 1954、1974、1990、 2014）
上屆戰績：小組賽
晉級方式：世界盃歐洲區資格賽A組第一
總教練：納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）
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主力球星：基米希（Joshua Kimmich）
球隊介紹：
德國曾於1954、1974、1990及2014年四度奪得世界盃冠軍，是賽史上戰績最輝煌的隊伍之一，但近年表現卻陷入低潮，在2018年俄羅斯世界盃與2022年卡達世界盃皆於小組賽遭淘汰，創下隊史罕見的連2屆無緣淘汰賽紀錄。
德國在2023年找來38歲的納格爾斯曼執教，而本屆球員陣容依舊豪華，有眾多效力歐洲豪門的球星，包括效力拜仁慕尼黑的中場基米希（Joshua Kimmich）、穆西亞拉（Jamal Musiala），利物浦中場維爾茨（Florian Wirtz）、皇家馬德里後衛魯迪格（Antonio Rudiger）、阿森納前鋒哈弗茨（Kai Havertz）等人。
此外，最大亮點為40歲傳奇門將諾伊爾（Manuel Neuer）將迎來生涯第5屆世界盃，且確定要以頭號門將為德國鎮守大門，他在2010年首度參賽就助德國摘下世界盃季軍，再來於2014年率德國拿下冠軍，該屆更榮膺金手套獎殊榮，雖他在2024年宣布退休，結束15年的國手生涯，但史特根出現傷勢問題，因此要借重他豐富的經驗，幫助德國重返榮耀。
志在重返榮耀的德國在本屆世界盃歐洲區資格賽中，雖首戰意外不敵斯洛伐克，但隨後迅速找回狀態，最終以6戰5勝、進16球僅失3球的成績拿下分組第一，順利取得世界盃門票，且自去年9月世界盃外圍賽首仗不敵斯洛伐克後，已連續7場的世界盃外圍賽及國際友誼賽取勝，展現不俗狀態。
德國隊名單：
門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nübel）
後衛：基米希（Joshua Kimmich）、魯迪格（Antonio Rüdiger）、塔赫（Jonathan Tah）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、安東（Waldemar Anton）、蒂奧（Malick Thiaw）、勞姆（David Raum）、米特爾施泰特（Maximilian Mittelstädt）、亨里希斯（Benjamin Henrichs）
中場：格洛斯（Pascal Groß）、戈雷茨卡（Leon Goretzka）、史提勒（Angelo Stiller）、帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）、維爾茨（Florian Wirtz）、穆西亞拉（Jamal Musiala）、勒維林（Jamie Leweling）
前鋒：哈弗茨（Kai Havertz）、拜爾（Maximilian Beier）、沙德（Kevin Schade）、翁達夫（Deniz Undav）、薩內（Leroy Sané）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、弗里希（Chris Führich）