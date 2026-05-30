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法網》辛納、喬帥都落難有機會爭冠了？ 驚險晉級16強的挪威一哥有想法

2026/05/30 13:22

魯德。（美聯社）魯德。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕兩屆亞軍得主、挪威名將魯德（Casper Ruud）克服在第四盤化解2個賽末點，鏖戰五盤以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：4）、7：5逆轉美國好手保羅（Tommy Paul），驚險晉級法國網球公開賽男單16強。

魯德在首輪就被當地高溫搞得暈頭轉向，如今又是另一場近5小時的馬拉松大戰，他賽後還幽默地說，「我在挪威是－30度，這邊是＋30度啊！」這將是魯德第4度挺進法網16強，接下來他將與19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）爭奪8強門票，也是雙方首度交鋒，對此他說：「他很有天分，也是位很棒的選手，對我來說將是嚴峻任務，我要做的就是專注每一場比賽。」

隨著西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）賽前退賽，義大利球王辛納（Jannik Sinner）在次輪爆冷淘汰，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic ）32強力戰5盤遭逆轉，本屆法網將誕生新的男單冠軍，魯德說：「今年的局面變得開放，有點讓人眼前一亮，再過一週就會有全新大滿貫得主，所有球員都清楚這點，現在我會利用我的經驗走得更遠一點。」

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