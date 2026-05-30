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「龍貓」總教練曾豪駒出席清大畢典 勉畢業生冠軍不是終點

2026/05/30 13:23

職棒樂天桃猿總教練曾豪駒出席清華大學畢業典禮，分享中華隊12強賽奪冠歷程，勉勵畢業生勇敢逐夢、不忘初衷。（清大提供）職棒樂天桃猿總教練曾豪駒出席清華大學畢業典禮，分享中華隊12強賽奪冠歷程，勉勵畢業生勇敢逐夢、不忘初衷。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學今天（30日）舉行畢業典禮，6670名畢業生邁向人生新階段。受邀致詞的職棒樂天桃猿總教練曾豪駒分享台灣隊奪冠歷程。他勉勵畢業生，冠軍不是終點，目標愈大、考驗愈多，站上高峰也不是終點，唯有記得初衷，才能在追夢路上走得長遠。

綽號「龍貓」的曾豪駒，2024年率台灣隊過關斬將，拿下世界棒球12強賽冠軍。此後連續3年領軍征戰國際賽場，今年春天卸下國家隊總教練職位，曾豪駒現身清華畢典，以面臨人生轉折點的心境，勉勵畢業生勇敢追夢、堅持到底。他說，夢想愈大，考驗愈多，唯有以失敗為養分，才能累積出成功的實力。正如2024年12強賽的台灣隊，曾被評為「史上最弱」，但他與團隊沒有喪氣，而是專注迎戰每個關卡，最終擊敗強敵日本，為台灣奪下歷史性勝利。

清大今年畢業生學士班有2663人、碩士班3614人、博士班393人。校長高為元以「預測未來最好的方式，就是自己來創造」勉勵畢業生。提醒畢業生保持平衡，努力之餘，記得留時間給興趣、日常生活和親友。

首屆20名學士後醫學生在接受人工智慧、大數據、資訊工程與生醫科技的醫學教育，並完成臨床技能、醫病溝通與社區醫療服務等訓練後；有16人將分發到衛福部體系醫院、4人到退輔會體系醫院。另清大今年也有8名畢業生獲頒梅貽琦紀念獎章，橫跨體育、研究、服務、教育與國際競賽等領域，都是表現優異的畢業生。

清華最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」今年共8位畢業生獲獎。左起：原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源、特教系楊宛蓁、教科系劉淑青。（清大提供）清華最高榮譽「梅貽琦紀念獎章」今年共8位畢業生獲獎。左起：原科院學士班林冠佑、物理系李騏維、工學院學士班林宜學、醫科系陳泓宇、電機系張育碩、特教系張善源、特教系楊宛蓁、教科系劉淑青。（清大提供）

清華首屆20位醫學生今年畢業，將進入醫院接受畢業後臨床訓練。（清大提供）清華首屆20位醫學生今年畢業，將進入醫院接受畢業後臨床訓練。（清大提供）

清華畢業生吹起泡泡，慶祝完成學業、迎向人生新階段。（清大提供）清華畢業生吹起泡泡，慶祝完成學業、迎向人生新階段。（清大提供）

清華畢業生在成功湖畔與畢業主題裝置合影，留下校園回憶。（清大提供）清華畢業生在成功湖畔與畢業主題裝置合影，留下校園回憶。（清大提供）

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