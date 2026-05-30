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MLB》壞球連發！前冠軍後援搞砸鄧愷威勝投 太空人教頭透露調度邏輯

2026/05/30 13:55

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天對釀酒人繳出5局7K失3分好投，不過8局上後援投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）開局就連丟2保送，太空人因此遭釀酒人追平，鄧愷威也無緣本季第4勝。

阿布瑞尤原本是太空人最穩定的佈局投手，曾於2022年幫助太空人拿下世界大賽冠軍。然而今年他的控球完全大走鐘，此役他在8局上1分領先時登板，投12球只有2顆好球，便在面對完最低規定的3名打者後，留下1出局一、三壘有人局面退場，上來收拾殘局的金恩（Bryan King）被敲出軟弱滾地球，太空人遭到追平，鄧愷威勝投飛掉。

29歲的阿布瑞尤本季出賽21場，投18.1局雖有23次三振，但卻投出多達23次四壞保送與3顆觸身球，防禦率6.87、每局被上壘率2.02，完全不知道好球帶為何物。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）直言：「他必須更穩定投進好球帶、取得球數領先，這是他今年最大的課題。當他取得領先球數時，依然非常有威力。他的球威其實很棒，我們只是必須讓他把球投進好球帶。」

由於桑托斯（Enyel De Los Santos）已經連續2場登板，金恩規劃投第9局，歐柯特（Steven Okert）也吃下6、7兩局，艾斯帕達在第8局並沒有太多選擇。原本太空人還有日前初登板就參與無安打的新秀桑塔（Alimber Santa），但艾斯帕達表示，他比較傾向讓桑塔在6、7局登板，作為接替鄧愷威或毆柯特的人選，最終桑塔於延長賽10局登板，製造2顆飛球出局，卻因突破僵局制的幽靈跑者一路推進攻下再見分，吞下運氣不佳的一敗。

阿布瑞尤。（美聯社）阿布瑞尤。（美聯社）

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