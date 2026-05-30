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竹市田徑場整修啟用 新竹城市馬拉松開放報名

2026/05/30 14:07

新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也舉辦趣味路跑體驗活動。（新竹市府提供）新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也舉辦趣味路跑體驗活動。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立田徑場經8個月的封閉整修，今天完工啟用。市長高虹安也與馬拉松代言人吉雷米等人鳴槍起跑，宣布今年城市馬拉松將以RUN LIKE WIND為主題，開放民眾報名。同時也在田徑場舉辦跑團趣味變裝接力賽，邀跑友體驗整修完工的田徑場新跑道，享受跑步熱情。

邁入第9屆的新竹城市馬拉松，今年以「RUN LIKE WIND」為主題開放報名，同時今天也舉辦跑團趣味變裝接力賽，展現跑團創意與團隊精神；另有親子趣味兩人三腳競賽，透過親子默契合作完成挑戰。同時宣布今年城市馬拉松賽事12月6日登場，同時市府為接辦2028年全國中等學校運動會，也將透過運動設施改善，提供選手及市民健康宜居的運動城市。

工務處表示，市立田徑場去年10月整修，已完成驗收開放使用，整修內容包括400公尺PU跑道、跳遠場地、擲部設施、障礙池、緩衝地坪、中央草坪及無障礙設施等全面改善，並通過中華民國田徑協會國家級400公尺場地認證實地勘查，未來可成為兼具專業競技與全民休閒功能的運動場域。教育處也提到，今年新竹城市馬拉松12月6日在樹林頭公園舉行，全馬及半馬組路線持續保有AIMS國際認證。全馬組會行經南寮漁港、國際風箏場、17公里海岸線及新竹舊城區；半馬組則串聯市區精華路段，經過市府、城隍廟、動物園及田徑場等處；休閒組將再次跑進新竹空軍基地，讓跑者近距離欣賞飛機風采，邀跑友踴躍報名。

新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也同時舉行新竹城市馬拉松開放報名活動。（記者洪美秀攝）新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也同時舉行新竹城市馬拉松開放報名活動。（記者洪美秀攝）

新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也同時舉行新竹城市馬拉松開放報名活動。（記者洪美秀攝）新竹市立田徑場整修完工今天啟用，市府也同時舉行新竹城市馬拉松開放報名活動。（記者洪美秀攝）

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