中職》艾菩樂回擊酸民 「只敢在網路留言，不敢面對面跟我講」

艾菩樂。（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天對台鋼雄鷹之戰，樂天桃猿洋投艾菩樂先發6局失6分苦吞本季第7敗，目前暫居聯盟敗投王，昨賽後有網友在艾菩樂的Instagram貼文底下，詛咒他的家人遭遇車禍，他在Threads上回嗆並標註該網友：「你要怎麼講我都沒差，我不在乎，但不要把我的家人牽扯進來。你就繼續躲在螢幕後面敲鍵盤，你有什麼不爽，有種直接衝著我來。」

對此，今天賽前艾菩樂澄清，網友不理性留言並沒有影響到他，「說真的，這沒有影響到我，如果真的影響我，酸民就成功了，我不會讓這種事情發生。」他強調，有更好的方式可以面對人生，這只是一場棒球比賽，全世界還有很多人面對更艱難的課題。

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艾菩樂曾在美、日、韓、中職和墨西哥聯盟打滾，他表示，在國外也曾被酸民攻擊，昨天在社群媒體發文，單純想讓這些網友知道，他來台灣只是為了一份工作。

至於是否採取法律途徑，艾菩樂無奈地說，「應該很難找到這個人，因為這是假帳號，不知道他是誰，這是我很困擾的地方，他們只敢在網路上留言，不敢面對面跟我講，現在社群媒體很常有這種狀況，不過那麼多留言，只有看到這一則比較負面，看到更多的是支持我的留言，很感謝他們。」

艾菩樂在中職曾效力富邦悍將、味全龍，今年轉戰樂天表現不佳，本季先發9場戰績1勝7敗、防禦率4.02、每局被上壘率1.25，56局投球被轟出全聯盟最多的9發全壘打。

艾菩樂指出，今年主要問題是被長打率和挨轟比例偏高，整體來說投球感覺還不錯，但往往在關鍵時刻挨打造成重傷害，「很多球迷可能看到我表現不佳而感到挫折，但請相信我，沒有人會比我感到更挫折，我正在努力修正缺失，達到自己想要的成績。」

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