自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》艾菩樂回擊酸民 「只敢在網路留言，不敢面對面跟我講」

2026/05/30 14:32

艾菩樂。（資料照）艾菩樂。（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天對台鋼雄鷹之戰，樂天桃猿洋投艾菩樂先發6局失6分苦吞本季第7敗，目前暫居聯盟敗投王，昨賽後有網友在艾菩樂的Instagram貼文底下，詛咒他的家人遭遇車禍，他在Threads上回嗆並標註該網友：「你要怎麼講我都沒差，我不在乎，但不要把我的家人牽扯進來。你就繼續躲在螢幕後面敲鍵盤，你有什麼不爽，有種直接衝著我來。」

對此，今天賽前艾菩樂澄清，網友不理性留言並沒有影響到他，「說真的，這沒有影響到我，如果真的影響我，酸民就成功了，我不會讓這種事情發生。」他強調，有更好的方式可以面對人生，這只是一場棒球比賽，全世界還有很多人面對更艱難的課題。

艾菩樂曾在美、日、韓、中職和墨西哥聯盟打滾，他表示，在國外也曾被酸民攻擊，昨天在社群媒體發文，單純想讓這些網友知道，他來台灣只是為了一份工作。

至於是否採取法律途徑，艾菩樂無奈地說，「應該很難找到這個人，因為這是假帳號，不知道他是誰，這是我很困擾的地方，他們只敢在網路上留言，不敢面對面跟我講，現在社群媒體很常有這種狀況，不過那麼多留言，只有看到這一則比較負面，看到更多的是支持我的留言，很感謝他們。」

艾菩樂在中職曾效力富邦悍將、味全龍，今年轉戰樂天表現不佳，本季先發9場戰績1勝7敗、防禦率4.02、每局被上壘率1.25，56局投球被轟出全聯盟最多的9發全壘打。

艾菩樂指出，今年主要問題是被長打率和挨轟比例偏高，整體來說投球感覺還不錯，但往往在關鍵時刻挨打造成重傷害，「很多球迷可能看到我表現不佳而感到挫折，但請相信我，沒有人會比我感到更挫折，我正在努力修正缺失，達到自己想要的成績。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中