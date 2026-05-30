MLB》挨轟「755天神話」被終結！太空人主帥仍大讚台灣強投鄧愷威

鄧愷威。（取自大空人官方X）

〔體育中心／綜合報導〕台灣強投鄧愷威持續為太空人上演精彩表現，今天面對釀酒人雖然5局挨2轟，但仍飆出追平本季最多的7次三振，儘管最終因牛棚放火無緣本季第4勝，但穩定的投球內容仍獲得太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）盛讚。

鄧愷威此役主投5局用91球再創生涯單場新高，有53顆好球，包含32顆橫掃球、21顆四縫線速球、16顆伸卡球、12顆變速球、7顆曲球與3顆滑球，速球均速93.6英哩（150.6公里）、最速94.2英哩（151.6公里），全場製造13次揮空，其中橫掃球佔8次。不過鄧愷威在5局上一顆失投橫掃球，挨了喬里奧（Jackson Chourio）超大號2分砲，這是他本季橫掃球首度挨轟，同時橫掃球也是近755天來首度在大、小聯盟遭到砲轟。

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儘管今天橫掃球挨轟，但鄧愷威整體表現依舊可圈可點，太空人總教練艾斯帕達賽後也不吝嗇給予肯定：「他的球威真的很棒，飆出7次三振，橫掃球特別犀利。雖然投4次保送讓用球數多了一些，但整體來說又是一場很棒的先發，他投得真的非常好。」

開季前11場出賽都擔任後援的鄧愷威，當時在16.2局投球中只失4分；轉任先發後的5場比賽，鄧愷威則繳出3.27防禦率、23次三振，以及被打擊率僅0.221的成績單。本季鄧愷威出賽18場投42局飆43K，另有19次四壞保送，防禦率2.57、每局被上壘率1.10。

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