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中職》樂天桃猿大量啟用活力小兵 曾總強調「絕對不是練兵！」

2026/05/30 15:05

曾豪駒。（資料照，記者李惠洲攝）曾豪駒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年總冠軍球隊樂天桃猿，今年攻守全面崩盤，團隊打擊率2成30、場均得2.6分、出現32次失誤都是全聯盟最差，目前勝率4成36，與榜首味全龍多達9.5場勝差，爭奪上半季冠軍堪稱艱鉅任務。

樂天打擊不振從季初被討論到5月底，究其根本原因，總教練曾豪駒指出，原因有很多，當然中生代傷兵會有影響，年輕球員戰力銜接也是一個問題，這段期間啟用很多年輕球員，有看到很多好的一面，只是在一些細節上還是有不足之處，怎麼樣讓他們在比賽中了解自己的缺失，然後趕快去修正是重點，他們的成長有助提升板凳深度，這樣對團隊戰力才是正面的。

昨天對台鋼雄鷹之戰，樂天排出平均年齡不到24歲的先發打線，曾總強調，職業運動沒有所謂的「練兵」，讓這麼多年輕球員出賽絕對不是練兵，下場就是盡力贏得球賽勝利，現在打擊問題浮現就想辦法解決，教練團想辦法幫助年輕球員成長，把球隊戰力拉上來。

樂天中生代打擊好手林立、梁家榮、廖健富長期養傷，林承飛打擊不振，本季出賽13場僅繳出1成46打擊率，打下1分打點、尚未開轟，27日他被下放二軍調整。

曾總說，林承飛春訓狀況其實都很好，只是開季至今揮棒感覺和節奏都不是很好，也不知道為什麼會這樣，希望這次下去二軍好好調整，把該有的實力拿出來。

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