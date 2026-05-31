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徐若熙重返一軍戰廣島鯉魚、馬刺與雷霆G7生死戰 今日賽事預告與轉播

2026/05/31 06:50

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

日職今天有1場轉播，軟銀鷹將在跨聯盟交流賽中碰上廣島鯉魚，軟銀台灣火球男徐若熙將重返一軍先發，對決廣島右投岡本駿。

NBA西部決賽G7，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率領雷霆隊，將在主場迎戰溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺，究竟哪隊可以挺進總冠軍賽，敬請鎖定轉播。

MLB有1場轉播，道奇隊將在主場迎戰費城人，道奇推出日本右投佐佐木朗希，對決費城左投盧薩多（Jesús Luzardo），道奇力拚7連勝。

中職今天有3場比賽，富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟，悍將推出本土右投江國豪，兄弟推出洋投勝騎士；味全龍在天母球場面對統一獅，龍隊派出洋投鋼龍，對決獅隊洋投喬登；樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹，樂天推出洋投麥斯威尼，迎戰台鋼本土投手江承諺。

TPBL台灣職籃大聯盟冠軍賽G4，握有2勝的新北國王力拚聽牌，夢想家則是要爭取扳平機會。

法網單打第四輪賽事，女單方面，波蘭前球后、大會第3種子史薇泰克（Iga Swiatek），將碰上烏克蘭15種子科絲秋克（Marta Kostyuk）。；男單方面，挪威名將魯德（Casper Ruud）將碰上年僅19歲的巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）。

TPVL冠軍賽G3，台鋼天鷹系列賽取得2勝0敗聽牌優勢，今天力拚封王，桃園雲豹飛將爭取延長戰線。

NBA季後賽

08：00 馬刺 VS 雷霆 西部決賽G7 轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

10：00 費城人 VS 道奇 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

日職

12：00 廣島鯉魚 VS 軟銀鷹 轉播：DAZN 1、DAZN 3

羽球

14：00 新加坡公開賽 決賽 轉播：愛爾達體育3台

中職

16：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 轉播：緯來育樂、愛爾達體育2台
16：00 統一獅 VS 味全龍 轉播：緯來體育、愛爾達體育MAX3台
17：00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 轉播：DAZN 2

TPBL台灣職籃大聯盟冠軍賽G4

17：00 夢想家 VS 國王 轉播：MOMO TV

法網

17：00 第8日 單打第四輪 轉播：愛爾達體育1台、博斯運動一台

TPVL總冠軍賽G3

18：30 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹飛將 轉播：愛爾達體育4台

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