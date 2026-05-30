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MLB》大谷翔平連2場開轟謙稱運氣好 道奇教頭看到好跡象

2026/05/30 17:03

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天交出猛打賞，包含一發陽春砲，連2場開轟，本季第10轟出爐，幫助道奇以4比1擊敗費城人，道奇收下6連勝。大谷翔平受訪表示，「能夠在面對這麼出色的球隊時拿下系列賽首戰，意義非常重大。」

「打者翔平」第3局鎖定費城人明星強投惠勒（Zack Wheeler）一顆快速指叉球，擊出右外野陽春砲。這一轟的擊球初速為99.9英里，飛行距離為374英尺，仰角為27度。大谷翔平全場3安猛打賞，包含1轟，賽後打擊率為0.279，整體攻擊指數（OPS）為0.909。

道奇打線今天面對惠勒，團隊出現4發全壘打，佛里曼（Freddie Freeman）、馬恩西（Max Muncy）、大谷翔平、史密斯（Will Smith）各敲一發陽春砲，加上新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）7局失1分、賞9次三振的優質先發，幫助道奇拿下勝利。

大谷翔平受訪表示，「從佛里曼的長打開始帶起攻勢，對方投手本來就不是那種容易被連續敲安的投手。我覺得這球有點幸運地飛出去了。因為打到球棒比較前端的位置，當下還在想會不會出去，不過飛行的方向很好。」

這是大谷翔平本季第4次單場至少3安，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）提到，「他讓投手多投了不少球數，並且在滿球數的情況下，把變化球打向中外野。當你看到這種打擊內容時，就知道他的狀況很好。」

羅伯斯也讚賞大谷的全壘打，「我不認為那球是完全咬中球心，但飛行距離已經足夠。即使對方換上左投，他依然能夠把球強勁地打向中外野。這是非常好的跡象。」

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