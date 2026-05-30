自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026世界盃足球賽 48強巡禮

世足48強巡禮》動盪局勢的一絲曙光 海地睽違52年晉級帶來希望

2026/05/30 15:48

納宗。（資料照，路透）納宗。（資料照，路透）

海地

參賽次數：2次

奪冠次數：0次

上屆戰績：未參賽

晉級方式：中北美加勒比海區資格賽第三階段小組第一名

總教練：米涅（Sébastien Migné）

主力球星：納宗（Duckens Nazon）

球隊介紹：

海地國內局勢動盪多年，首都太子港有大約8成區域遭黑幫控制，因此當男子足球隊睽違52年重返世界盃會內賽之際，生活陷入困境的當地人民，也在黑暗中看見一絲希望。

海地過去唯一一次在世界盃亮相是1974 年，當時這支加勒比海球隊在主場舉辦的中北美洲錦標賽取得參賽資格，不過在西德世界盃小組賽苦吞3連敗遭淘汰，這個命運多舛的島國在2021年總統遇刺後政局就持續動盪，這次他們連資格賽都無法在國內舉行，主場比賽都必須移師到鄰近的加勒比海國家或中立場地進行，最後克服重重困境，資格賽擊敗尼加拉瓜、逼平哥斯大黎加，以小組第一晉級。

海地陣容只有來自紫羅蘭競技的中場好手伍登斯基（Pierre Woodenski）是效力當地聯賽的球員，其餘都是旅外球員，法籍總教練米涅甚至因為當地動盪，到現在仍未踏上過海地土地。

雖然成功網羅英超狼隊的中場貝勒加德（Jeanricner Bellegarde）轉籍，加上有效力德黑蘭的納宗（Duckens Nazon）坐鎮，此次與蘇格蘭、巴西、摩洛哥同組的海地，首要目標仍是尋求隊史首勝，不過在國家的黑暗時刻，他們的每一步都已經超越勝負。

海地隊名單：

門將：普拉西德（Johnny Placide）、A.皮耶爾（Alexandre Pierre）、杜維傑（Josué Duverger）

後衛：阿爾庫斯（Carlens Arcus）、波甘（Wilguens Paugain）、拉克魯瓦（Duke Lacroix）、艾斯佩里恩斯（Martin Experience）、杜韋恩（Jean-Kevin Duverne）、阿德（Ricardo Adé）、德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）、泰蒙西（Keeto Thermoncy）

中場：L.皮耶爾（Leverton Pierre）、聖特（Carl-Fred Sainthe）、丹利（Jean-Jacques Danley）、貝勒加德（Jeanricner Bellegarde）、伍登斯基（Pierre Woodenski）、西蒙（Dominique Simon）

前鋒：迪德松（Louicius Deedson）、普羅維登斯（Ruben Providence）、卡西米爾（Josué Casimir）、艾蒂安（Derrick Etienne）、伊西多（Wilson Isidor）、納宗（Duckens Nazon）、皮耶羅（Frantzdy Pierrot）、福爾圖納（Yassin Fortune）、約瑟夫（Lenny Joseph）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中