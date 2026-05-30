世足48強巡禮》動盪局勢的一絲曙光 海地睽違52年晉級帶來希望

納宗。（資料照，路透）

海地

參賽次數：2次

奪冠次數：0次

上屆戰績：未參賽

晉級方式：中北美加勒比海區資格賽第三階段小組第一名

總教練：米涅（Sébastien Migné）

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主力球星：納宗（Duckens Nazon）

球隊介紹：

海地國內局勢動盪多年，首都太子港有大約8成區域遭黑幫控制，因此當男子足球隊睽違52年重返世界盃會內賽之際，生活陷入困境的當地人民，也在黑暗中看見一絲希望。

海地過去唯一一次在世界盃亮相是1974 年，當時這支加勒比海球隊在主場舉辦的中北美洲錦標賽取得參賽資格，不過在西德世界盃小組賽苦吞3連敗遭淘汰，這個命運多舛的島國在2021年總統遇刺後政局就持續動盪，這次他們連資格賽都無法在國內舉行，主場比賽都必須移師到鄰近的加勒比海國家或中立場地進行，最後克服重重困境，資格賽擊敗尼加拉瓜、逼平哥斯大黎加，以小組第一晉級。

海地陣容只有來自紫羅蘭競技的中場好手伍登斯基（Pierre Woodenski）是效力當地聯賽的球員，其餘都是旅外球員，法籍總教練米涅甚至因為當地動盪，到現在仍未踏上過海地土地。

雖然成功網羅英超狼隊的中場貝勒加德（Jeanricner Bellegarde）轉籍，加上有效力德黑蘭的納宗（Duckens Nazon）坐鎮，此次與蘇格蘭、巴西、摩洛哥同組的海地，首要目標仍是尋求隊史首勝，不過在國家的黑暗時刻，他們的每一步都已經超越勝負。

海地隊名單：

門將：普拉西德（Johnny Placide）、A.皮耶爾（Alexandre Pierre）、杜維傑（Josué Duverger）

後衛：阿爾庫斯（Carlens Arcus）、波甘（Wilguens Paugain）、拉克魯瓦（Duke Lacroix）、艾斯佩里恩斯（Martin Experience）、杜韋恩（Jean-Kevin Duverne）、阿德（Ricardo Adé）、德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）、泰蒙西（Keeto Thermoncy）

中場：L.皮耶爾（Leverton Pierre）、聖特（Carl-Fred Sainthe）、丹利（Jean-Jacques Danley）、貝勒加德（Jeanricner Bellegarde）、伍登斯基（Pierre Woodenski）、西蒙（Dominique Simon）

前鋒：迪德松（Louicius Deedson）、普羅維登斯（Ruben Providence）、卡西米爾（Josué Casimir）、艾蒂安（Derrick Etienne）、伊西多（Wilson Isidor）、納宗（Duckens Nazon）、皮耶羅（Frantzdy Pierrot）、福爾圖納（Yassin Fortune）、約瑟夫（Lenny Joseph）

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