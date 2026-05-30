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中職》王建民也關注的獅隊旅外潛力股 餅總形容像韓國名將

2026/05/30 17:10

林詔恩。（資料照，記者李惠洲攝）林詔恩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅新希望林詔恩昨天對味全龍隊繳出6.1局6K失2分好投，投球的潛力令龍隊總教練葉君璋盛讚未來應該不得了，由於去年他才遇過韌帶受傷導致球季報銷，獅隊總教練林岳平明言，今年整季應該都會採取投1休10的方式，讓林詔恩慢慢茁壯。

林詔恩去年就繳出5勝1敗、防禦率2.62的好球季，卻因為左手內側韌帶損傷報銷，後續採用保守的PRP療程，今年5月正式在一軍亮相，近2場先發用球數都控制在80幾球，餅總不諱言，跟投手教練潘威倫有設定90球以內的方向，儘可能讓他在這種球數去全力表現。

林詔恩以投1休10天的調度操作輪值，即便昨天繳出相隔近1年的優質先發，考量到去年的傷病史，餅總沒有固定輪值的打算，「畢竟他去年確實受過傷，那個傷如果再更嚴重的話會比較麻煩。我們的想法是，在這種情況該怎麼去保護他，讓他茁壯。」

林詔恩剛進職棒時就一鳴驚人，當時樂天日籍投手教練川岸強就看到林詔恩的未來性，甚至用「有讓我嚇到」來形容他在二軍的職業生涯初登板。昨天他相隔近1年的優質先發，由於前6局完全宰制龍隊打線，僅被敲1支一壘安打，龍隊總教練葉君璋驚呼：「目前來講的先發左投，要說最好的也不為過。只要他身體保持健康，未來應該會不得了。」

餅總笑說，確實有聽過各隊教練，也不只台灣的教練稱讚過，王建民也說過，「他今年也才22歲而已，看能不能在2至3年讓他更茁壯，球的速度和威力能不能再更上層樓，這樣條件會更好，他是我們下一位有機會挑戰更高殿堂的人選。」

過往餅總就曾說過，高壓投法的林詔恩神似韓國名投金廣鉉，而在中職歷史上也不常見，過去偏高壓的知名左投是吳偲佑。餅總期待林詔恩的均速能提升至145至147公里。

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