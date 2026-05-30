世足48強巡禮》結束28年漫長等待 蘇格蘭力拚首度闖進淘汰賽

麥托米奈。（資料照，路透）
蘇格蘭
參賽次數：9次
奪冠次數：0次
上屆戰績：未參賽
晉級方式：歐洲區資格賽C組第一
總教練：克拉克（Steve Clarke）
主力球星：麥托米奈（Scott McTominay）
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球隊介紹：
蘇格蘭在1970年代至1990年代之間曾是世界盃會內賽常客，不過隨後卻進入漫長的乾旱期，自1998年後連續6屆都在資格賽鎩羽而歸，「格子軍團」本屆終於結束近30年等待，目標就是力拚隊史首度在小組賽突圍。
蘇格蘭晉級過程相當戲劇化，在歐洲區的資格賽一度瀕臨出局，最後靠白俄羅斯意外逼和丹麥，以及在關鍵最終戰靠麥托米奈（Scott McTominay）倒掛金鉤先馳得點加上傷停補時的兩記遠射，以C組第一睽違28年重返會內賽舞台。
本屆陣容除晉級重要功臣、效力義甲拿坡里的25歲中場好手麥托米奈外，英超利物浦後衛羅伯森（Andy Robertson）將扛起隊長重任，英超阿斯頓維拉隊長麥金（John McGinn）的得分能力同樣不容小覷。
主帥克拉克（Steve Clarke）2019年接掌兵符，成功打造出一支穩定具競爭力的球隊，這次更率隊重返世界盃，本屆與巴西、摩洛哥、海地同組，外界普遍預估落在小組第3名，若能延續在資格賽的戲劇性演出，首度殺進淘汰賽絕對不是夢。
蘇格蘭隊名單：
門將：戈登（Craig Gordon）、岡恩（Angus Gunn）、凱利（Liam Kelly）
後衛：漢利（Grant Hanley）、亨德利（Jack Hendry）、希基（Aaron Hickey）、海姆（Dom Hyam）、麥肯納（Scott McKenna）、帕特森（Nathan Patterson）、拉爾斯頓（Anthony Ralston）、羅伯森（Andy Robertson）、蘇塔爾（John Souttar）、蒂爾尼（Kieran Tierney）
中場：克里斯蒂（Ryan Christie）、柯蒂斯（Findlay Curtis）、弗格森（Lewis Ferguson）、多克（Ben Doak）、吉爾莫（Billy Gilmour）、麥金（John McGinn）、麥克林（Kenny McLean）、麥托米奈（Scott McTominay）
前鋒：亞當斯（Ché Adams）、戴克斯（Lyndon Dykes）、赫斯特（George Hirst）、山克蘭（Lawrence Shankland）、史都華（Ross Stewart）