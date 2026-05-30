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射箭聯賽》首度加入複合弓項目 吳子瑋、陳思妤開幕賽奪歷史首勝

2026/05/30 17:15

企業聯賽選手齊聚一堂，對新賽季充滿信心.（企業聯賽提供）企業聯賽選手齊聚一堂，對新賽季充滿信心.（企業聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026第8年企業射箭聯賽在國立體育大學開戰，也首度新增複合弓賽事，吳子瑋／陳思妤拿下歷史性首勝，也希望之後藉由以賽代訓，持續為未來的亞運、奧運做準備。

今天上午首戰，新北凱撒拿下男單、女團與複合弓混雙， 與寒舍集團戰成3：3，開幕戰先禮後兵。次役輪到今天的主場隊伍——衛冕軍彰化銀行登場，同樣與新濠建設打成3平，取勝的項目是混雙、男團與複合弓混雙。

由於今年是聯賽首度增加複合弓項目，吳子瑋／陳思妤拿下歷史性一勝。兩人原本都是反曲弓選手，因生涯規劃改項，反而射出一片天，2025年聯手出征萊茵魯爾世大運，雖然與獎牌擦身而過，這次再續前緣，持續為未來的亞運、奧運做準備。

「聽到增項消息的時候我們都很高興，因為終於有我們的機會了。」吳子瑋表示，賽前自認調整狀況不錯，「我很期待今天的比賽，可說做了十分萬全的準備，很多親友都跟我說會看轉播替我加油。」

今天聯賽特地安排舞台後方的觀眾席，選手有好表現時都有互動機會，吳子瑋笑說：「第一次體驗這種情境，其實滿緊張的。但我告訴自己要專心，而且歡呼聲聽久了就很有信心，每一個加油都對我們是很大的肯定。」

平常讓吳子瑋呼一聲「學姐」的陳思妤今天表現穩定，僅出現一次八分箭，與學弟聯手152：139擊敗新濠建設陳怡瑄／張正韋，「今天風很大，我們彼此提醒要如何調整，來到企業聯賽希望自己可以慢慢感受舞台張力，未來在國際賽場上是很大的幫助。」

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