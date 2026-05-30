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華南金控盃少棒》單局10分扣倒宜蘭 桃園瞄準隊史第7冠

2026/05/30 17:42

桃園市林恩先發4局奪勝。（棒協提供）桃園市林恩先發4局奪勝。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽今（30日）進行2場4強賽，桃園市以13：2提前在5局扣倒宜蘭縣，新北市則以1：0氣走台東縣，明天冠軍戰就由桃園市迎戰新北市，而桃園市也將朝隊史第7冠邁進。

面對本屆黑馬宜蘭縣，桃園市派出林恩先發，他用74球投完4局，被敲5支安打，失掉2分僅1分責失，送出4次三振，但3個四壞球保送都集中在首局，也因此先丟1分。他坦言開賽稍微失控，還在適應主審的好球帶，當下提醒自己先不要有情緒，冷靜下來慢慢調整。

林恩在5局上移防游擊也展現美技，桃園市總教練李國強稱讚他是球隊活棋和靈魂人物，無論投手、游擊和外野，都可以隨陣容做出調動，打擊也很靈活，戰術執行到位，而且還時常提醒隊友，帶動團隊凝聚力，「他今天也有吃到我要的局數，幫忙保留住明天的5個投手。」

原本戰況呈現膠著，但4局下桃園上演10分大局，林恩也有所貢獻，單局雙安並帶有2分打點，投打守俱佳的他希望這次能順利入選U12台灣隊，比哥哥更快當上國手。保持全勝的桃園市只差一步就能帶回金盃，李國強強調這群子弟兵陣容整齊且心態成熟，所以一直抱持信心，「像今天前面分數沒打開也不會亂掉，每個人懂得各司其職，我只協助他們盡量發揮，不要有壓力。」

另一場4強賽，新北市和台東縣合演精彩投手戰，新北市雖然只敲出4支安打，比對手還少2支，但4局上利用守備失誤和戰術推進，兵不血刃換到全場唯一的分數。

兩隊先發投手都繳出5局無責失的表現，台東縣田于翔是在保送6局上首名打者後退場，此役用70球只被敲3支安打，有2個保送和3次三振；新北市劉晨曦互別苗頭，用84球完成5局任務，雖然挨了6支安打，但都能力保不失，關鍵在3局下，完美化解滿壘無人出局的危機，讓他瞬間提升信心，總共飆出6K，只有投出1個保送。

台東縣4局上守備接連出現亂流，才讓新北市得以破蛋，陳奕樺趁著失誤上壘，而且不用任何安打幫忙就推進到三壘，最後雖在本壘前差點遭夾殺，所幸捕手掉球，讓他完成記錄上的盜本壘得分。

新北市推派周宇飛6局下登板關門，他只用9球就完成任務，「教練一開始就跟我說要當第2任投手，但沒想到等到最後1局才上，而且還是1：0，心裡會緊張，但想到贏了就有入選台灣隊的機會，所以每球都當作關鍵處理。」

新北市總教練戴漢昭解釋讓周宇飛當終結者的原因，「他控球很穩，可以丟給對方打，讓守備幫忙，畢竟他們落後，攻擊上會更積極一點，他的球能製造出棒慾望。」至於劉晨曦在前面即時穩住陣腳也是功臣，「滿壘守下來應該是全場最關鍵，後面他情緒穩定之後，有感受到不想輸的氣勢，放球位置也有確實做到。」

新北市在首戰落敗後拉出一波6連勝，成為最辛苦的冠軍戰隊伍，戴漢昭直呼真的不容易，因為集訓期間選手難以全員到齊，所以落入敗部後歷經一場場磨合，整體陣型反而變得更成熟。新北市去年拿到季軍，今年確定名次更上一層樓，不過冠軍戰的對手，就是賞給他們唯一敗仗的桃園市。

新北市周宇飛關門守住1分差。（棒協提供）新北市周宇飛關門守住1分差。（棒協提供）

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