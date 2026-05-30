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日職》領20億約的有原航平失4分吞敗、ERA破7 火腿監督表明再下二軍

2026/05/30 18:44

有原航平。（取自火腿官方社群媒體X）有原航平。（取自火腿官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿今在主場交手讀賣巨人，火腿球星有原航平相隔1個月重返一軍先發，有原主投7局失4分，其中有3分自責。最終火腿以3比5輸球，吞下2連敗。火腿監督新庄剛志賽後表明，有原航平將再到二軍調整。

有原航平去年季後以4年約20億日圓合約，重返老東家日本火腿，年薪至少5億日圓，外加激勵獎金。但這位三屆洋聯勝投王開季表現不理想，有原航平在4月26日先發面對歐力士猛牛，僅投3.1局狂失8分吞敗，隨即被下放二軍。

有原航平首局被前火腿球星、本季轉戰巨人軍的松本剛敲出二壘安打失掉1分，第2局有原被巨人洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）、捕手岸田行倫「背靠背」開轟再掉2分。

第3局火腿游擊手水野達稀發生守備失誤，2出局後巨人洋砲達爾貝（Bobby Dalbec）敲出適時安打，讓有原航平再失1分。有原航平後面4局沒有再失分，兩度上演3上3下，完成投球工作。

總計有原航平主投7局用98球，被敲6安包含2轟，失掉4分有3分自責，賞7次三振，投出2次保送，吞本季第5敗，賽後防禦率為7.34。

日媒《體育日本》報導，火腿監督新庄剛志表明，有原航平下一次登板會在二軍，「希望有原能盡快找回最佳狀態，因為如果他無法扛起來，我們就不可能拿到優勝。」

新庄剛志指出，「他的變化球有點浮起來了，其實就差那麼一點點，直球也有幾球非常不錯。而狀態最好的有原，幾乎每一球都能投出那樣的品質。149公里？如果能持續維持那樣的球速與威力，就能壓制對手。不過這個世界終究是結果至上。」

火腿目前以26勝28敗居太平洋聯盟第四，與洋聯龍頭西武獅有6.5場的勝差。

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