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中職》獅隊少主林詔恩 餅總爆料「呆呆的一面」

2026/05/30 17:53

林詔恩。（資料照，記者李惠洲攝）林詔恩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅新希望林詔恩昨天對味全龍隊繳出6.1局6K失2分好投，去年他因為左手內側韌帶損傷報銷，今年開季時在催球速的過程一度會怕怕的，但如今已慢慢突破自我，而被看好是獅隊下一位旅外候選的他，也知道自己必須在球速上有所突破，才會有旅外的機會。

林詔恩去年繳出5勝1敗、防禦率2.62的好球季，卻因左手內側韌帶損傷報銷，後續採用保守的PRP療程，今年5月正式在一軍亮相，近2場先發用球數都控制在80幾球，獅隊將單場用球數控管在90球內，預定今年整季採用投1休10的調度，邊保護邊讓他茁壯。

從韌帶損傷復出，林詔恩開季時曾面臨身心感受不一，他透露心裡對催球速這件事情不會怕，「手給我的反應卻是不敢那麼出力，加上自己反應太慢，導致季初有不好的循環，比較慢銜接到一軍賽事。」

林詔恩自評在5月上一軍後就已克服心裡的關卡，目前就是把辦法拉強度，讓手的恢復更好，「放假時，我也會去找按摩，泡泡冰水之類的。」

餅總期和未來林詔恩均速能提升至145至147公里左右，他說，從進職業到現在就有提升球速的目標，只是感覺還沒找到鑰匙，還沒開竅的感覺，「還是要回到場上，想辦法幫球隊贏下來。至於突破，慢慢來吧，急了也不好，畢竟去年也有傷。」

今餅總也爆料林詔恩「呆呆的一面」，本季他初登板時，居然忘記帶上PitchCom（電子暗號發送器），林詔恩笑說，「就太急了啦，那時候換衣服怕來不及，就直接上去了。」

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