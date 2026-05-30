TPBL總冠軍賽》傷了高柏鎧的夢想家能否扳平戰局？球評馬怡鴻點出關鍵

高柏鎧第三戰只能在場邊觀戰。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕例行賽第2種子福爾摩沙夢想家在TPBL總冠軍賽陷入1：2落後，明晚要力拚扳回一城，衛冕軍新北國王則希望在新莊體育館取得聽牌優勢，球評馬怡鴻認為，國王在此系列賽有效限制班提爾，加上夢想家中鋒高柏鎧因傷缺陣，夢想家必須有更多本土好手跳出來。

夢想家在主場首戰以1分差戲劇性惜敗，第二戰在三名外援霍爾曼、班提爾與高柏鎧都有不俗發揮下扳平戰局，但高柏鎧也因該役在籃下與杰倫相撞，造成臉部左側上唇貫穿撕裂傷，縫合約30針後對進食與睡眠都有不小的影響，只能高掛免戰牌。

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馬怡鴻指出，雖然在高柏鎧缺陣下，夢想家的禁區得分仍有優勢，但他在防守端的籃板鞏固上可以讓球隊有更多轉換攻擊的機會，甚至是釋放後衛林俊吉的能力，對球隊戰力有一定衝擊。

首輪平均能攻下22分的夢想家主力洋將班提爾，此輪場均只剩下15分，馬怡鴻肯定國王在限制班提爾上發揮出色，對他的進攻模式已經有一定掌握，她認為，若高柏鎧再也無法回歸，夢想家本土除主控蔣淯安外，必須有更多好手分擔責任，才有機會與國王抗衡。

馬怡鴻提到，夢想家整體陣容較國王年輕，在只休一天之下，明晚的比賽體力可能會佔優勢，不過若要扳平戰局首要關鍵是防守端從開打就必須保持高度專注，不能讓國王頭號得分手杰倫一開賽就找到手感，否則可能就會像上戰最後遭多點開花的攻勢擊垮。

另外，馬怡鴻也觀察到，夢想家這個系列賽的下半場得分都不如國王，就連贏球的第二戰也不例外，總教練簡浩和教練團在整體策略運用上可能必須更靈活、應變速度更快，才能找到致勝之道。

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