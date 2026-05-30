自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全龍魔術數字降至M15！ 陳子豪寫離開兄弟首見紀錄

2026/05/30 19:28

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍洋投梅賽鍶今天對老東家統一獅繳出7局無失分好投，陳子豪和劉基鴻都長打援護，終場以2：0擊敗統一獅，上半季封王魔術數字降至M15，如果另一地富邦悍將也輸球，有機會降至M14。

去年季前砸最長10年1.3億的合約網羅的陳子豪，今在5局下擊出二壘安打，送回先馳得點的第1分，這是陳子豪轉戰龍隊後首度連續3場長打，前次已要追溯至2024年9月底的兄弟時期。

此外，開季連續43場全勤先發的劉基鴻，今在6局下夯出暌違25天的陽春砲，用本季第5轟添加保險分。

味全龍先發梅賽鍶開賽飆出6上6下，即便在3、4局面對得點圈有人危機，都能靠滾地球一一化解，6、7局也都製造雙殺守備瓦解獅隊攻勢，總計104球吃完7局，僅被敲5支安打，無失分，奪下本季第6勝，追平生涯單季最多。

梅賽鍶連同4月11日的5局無失分，本季對老東家獅隊繳出12局無失分，對戰防禦率0，而他在5月以4勝0敗收尾，有個完美的單月成績單。

統一獅洋投布雷克超悲情，先發7局僅掉2分，連續3場比賽繳出超優質先發，球隊都遭完封，換來3場敗投。即便本季防禦率只有1.87，戰績是2勝4敗。

陳子豪。（記者林正堃攝）陳子豪。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中