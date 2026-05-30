中職》味全龍魔術數字降至M15！ 陳子豪寫離開兄弟首見紀錄

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍洋投梅賽鍶今天對老東家統一獅繳出7局無失分好投，陳子豪和劉基鴻都長打援護，終場以2：0擊敗統一獅，上半季封王魔術數字降至M15，如果另一地富邦悍將也輸球，有機會降至M14。

去年季前砸最長10年1.3億的合約網羅的陳子豪，今在5局下擊出二壘安打，送回先馳得點的第1分，這是陳子豪轉戰龍隊後首度連續3場長打，前次已要追溯至2024年9月底的兄弟時期。

請繼續往下閱讀...

此外，開季連續43場全勤先發的劉基鴻，今在6局下夯出暌違25天的陽春砲，用本季第5轟添加保險分。

味全龍先發梅賽鍶開賽飆出6上6下，即便在3、4局面對得點圈有人危機，都能靠滾地球一一化解，6、7局也都製造雙殺守備瓦解獅隊攻勢，總計104球吃完7局，僅被敲5支安打，無失分，奪下本季第6勝，追平生涯單季最多。

梅賽鍶連同4月11日的5局無失分，本季對老東家獅隊繳出12局無失分，對戰防禦率0，而他在5月以4勝0敗收尾，有個完美的單月成績單。

統一獅洋投布雷克超悲情，先發7局僅掉2分，連續3場比賽繳出超優質先發，球隊都遭完封，換來3場敗投。即便本季防禦率只有1.87，戰績是2勝4敗。

陳子豪。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

劉基鴻。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法