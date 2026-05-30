WTT支線賽》2連勝斯洛伐克一姐 葉伊恬連兩站挺進8強

葉伊恬逆轉斯洛伐克女將瓦拉蒂，挺進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名38的頭號種子葉伊恬，今晚在2026年普里斯汀納支線賽女單16強戰以3:1逆轉斯洛伐克女將瓦拉蒂，8強將對上克羅埃西亞的阿拉帕薇琪，持續向今年第3座單打冠軍挺進。

今年已奪下奧托切克、埃內邦兩座支線賽女單冠軍的葉伊恬，今年在杜塞道夫支線賽曾以3:1擊敗世界排名113的瓦拉蒂。今晚再度交鋒，首局，葉伊恬在開局3:1領先下，5度出現接發球失誤，以7:11讓出；次局，葉伊恬迅速做出調整，在開局1:3落後下利用正手強力搶攻，連拿6分反超比分，11:6扳回一城；關鍵第3局，葉伊恬在4平時連得4分拉開比分，11:8再下一城。

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葉伊恬第4局在3:4落後下連拿2分，逼出對手的暫停，恢復比賽後依舊保持領先優勢，最後再靠著一顆幸運的再見擦邊球，11:7絕殺對手，取得對戰2連勝，連兩站支線賽挺進8強，並將連勝紀錄推進至9場。

世界排名67的黃愉偼女單首輪面對法國女將卡蜜兒.露茲，第2、3局在10:9、10:7聽牌下都未能拿下，最終以14:12、10:12、11:13、8:11遭逆轉，無緣晉級16強。

葉伊恬和智淵乒乓球館師弟洪哲硯的混雙組合，今天8強戰原本要對上法國組合諾伊勞特/科克，但諾依勞特因身體不適退賽，也讓「洪葉組合」兵不血刃晉級4強，下一輪將和世界排名32的印度組合傑恩/達絲爭奪決賽門票。

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