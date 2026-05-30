自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》2連勝斯洛伐克一姐 葉伊恬連兩站挺進8強

2026/05/30 20:05

葉伊恬逆轉斯洛伐克女將瓦拉蒂，挺進女單8強。（取自WTT官網）葉伊恬逆轉斯洛伐克女將瓦拉蒂，挺進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名38的頭號種子葉伊恬，今晚在2026年普里斯汀納支線賽女單16強戰以3:1逆轉斯洛伐克女將瓦拉蒂，8強將對上克羅埃西亞的阿拉帕薇琪，持續向今年第3座單打冠軍挺進。

今年已奪下奧托切克、埃內邦兩座支線賽女單冠軍的葉伊恬，今年在杜塞道夫支線賽曾以3:1擊敗世界排名113的瓦拉蒂。今晚再度交鋒，首局，葉伊恬在開局3:1領先下，5度出現接發球失誤，以7:11讓出；次局，葉伊恬迅速做出調整，在開局1:3落後下利用正手強力搶攻，連拿6分反超比分，11:6扳回一城；關鍵第3局，葉伊恬在4平時連得4分拉開比分，11:8再下一城。

葉伊恬第4局在3:4落後下連拿2分，逼出對手的暫停，恢復比賽後依舊保持領先優勢，最後再靠著一顆幸運的再見擦邊球，11:7絕殺對手，取得對戰2連勝，連兩站支線賽挺進8強，並將連勝紀錄推進至9場。

世界排名67的黃愉偼女單首輪面對法國女將卡蜜兒.露茲，第2、3局在10:9、10:7聽牌下都未能拿下，最終以14:12、10:12、11:13、8:11遭逆轉，無緣晉級16強。

葉伊恬和智淵乒乓球館師弟洪哲硯的混雙組合，今天8強戰原本要對上法國組合諾伊勞特/科克，但諾依勞特因身體不適退賽，也讓「洪葉組合」兵不血刃晉級4強，下一輪將和世界排名32的印度組合傑恩/達絲爭奪決賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中