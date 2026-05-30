中職》徐若熙明回歸日職一軍 前讀賣巨人強投讚譽有加

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕軟銀台灣火球男徐若熙明天回一軍，在交流賽對決廣島鯉魚，力拚本季第2勝，今天味全龍在MVP舞台結束後也帶動全場龍迷集氣喊：「徐若熙，加油！徐若熙，加油！」有日職經驗的味全龍王牌左投梅賽鍶，同樣獻上最好的祝福給他。

梅賽鍶曾在日職打拚長達7年，效力巨人、羅德，留下37勝44敗、防禦率3.10的好投，他表示目前比較沒有在看日職，但他知道徐若熙是很優秀的投手，有非常好的球質，「我相信他在那邊一定能獲得巨大的成功，祝福他順利。」

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徐若熙上一次在一軍先發是在5月4日面對西武獅，卻投出生涯最慘烈一役，4局挨14安包含2轟狂失7分，旅日首年累計一軍出賽4場拿下1勝3敗、防禦率7.23，之後就被下放二軍調整。不過22日徐若熙在二軍先發對上廣島鯉魚，完投9局用87球，只被敲2安，狂飆10次三振無失分也沒有保送，最快球速154公里，上演「梅達斯完封勝」。

如今徐若熙確定重返一軍，於明天台灣時間中午12點先發對決廣島。廣島本季戰績為18勝28敗，目前位居中央聯盟倒數第2，僅勝過19勝30敗的中日龍，而廣島將派出岡本駿掛帥，本季他出賽8場拿下2勝3敗，防禦率2.38。

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

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