自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全勝投王完全宰制！ 叩關高懸36年的史詩級壯舉

2026/05/30 20:40

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍左投梅賽鍶今天對老東家統一獅先發7局無失分，加上陳子豪連續3場長打、劉基鴻開轟助陣，龍隊終場以2：0完封統一獅，上半季封王魔術數字降至M14。梅賽鍶上季跟獅隊奪季冠軍，有機會連續2年嚐到上半季冠軍的滋味，他直言這會是令人興奮的事情。

梅賽鍶去年扮演獅隊季冠軍功臣，今年轉戰龍隊後卻成獅隊「天敵」，連同4月11日的5局無失分，本季對老東家12局無失分，5月以4勝0敗收尾，目前6勝也追平富邦悍將李東洺，並列聯盟勝投王。此外，梅賽鍶連續24局無失分，逼近1990年史東連續29.1局無失分的隊史紀錄。

談到對戰老東家特別有一套，梅賽鍶直言就是積極搶攻好球，歸功捕手蔣少宏的配球引導，以及守備極大的協助，「多虧團隊合作，對上他們才能拿到這麼好的成果。」

梅賽鍶跟勝投排行榜的李東洺是5月投手MVP的最大競爭組合，兩人都是4勝0敗，梅賽鍶單月防禦率僅0.64，李東洺則是0.75。談到「不敗5月」的好投，梅賽鍶仍強調是打者有打回關鍵分數，加上牛棚投手守成的結果，「這個月能有這樣的成果，我非常開心。」

相較於梅賽鍶連勝不止，同場對決的統一獅洋投布雷克是「最負運的男人」，今以7局失2分吞下敗投，連續3場繳出超優質先發，球隊最終都遭完封，換來3場敗投，而布雷克本季防禦率1.87可排聯盟第5，戰績僅2勝4敗。

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）梅賽鍶。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中