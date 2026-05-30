中職》味全勝投王完全宰制！ 叩關高懸36年的史詩級壯舉

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍左投梅賽鍶今天對老東家統一獅先發7局無失分，加上陳子豪連續3場長打、劉基鴻開轟助陣，龍隊終場以2：0完封統一獅，上半季封王魔術數字降至M14。梅賽鍶上季跟獅隊奪季冠軍，有機會連續2年嚐到上半季冠軍的滋味，他直言這會是令人興奮的事情。

梅賽鍶去年扮演獅隊季冠軍功臣，今年轉戰龍隊後卻成獅隊「天敵」，連同4月11日的5局無失分，本季對老東家12局無失分，5月以4勝0敗收尾，目前6勝也追平富邦悍將李東洺，並列聯盟勝投王。此外，梅賽鍶連續24局無失分，逼近1990年史東連續29.1局無失分的隊史紀錄。

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談到對戰老東家特別有一套，梅賽鍶直言就是積極搶攻好球，歸功捕手蔣少宏的配球引導，以及守備極大的協助，「多虧團隊合作，對上他們才能拿到這麼好的成果。」

梅賽鍶跟勝投排行榜的李東洺是5月投手MVP的最大競爭組合，兩人都是4勝0敗，梅賽鍶單月防禦率僅0.64，李東洺則是0.75。談到「不敗5月」的好投，梅賽鍶仍強調是打者有打回關鍵分數，加上牛棚投手守成的結果，「這個月能有這樣的成果，我非常開心。」

相較於梅賽鍶連勝不止，同場對決的統一獅洋投布雷克是「最負運的男人」，今以7局失2分吞下敗投，連續3場繳出超優質先發，球隊最終都遭完封，換來3場敗投，而布雷克本季防禦率1.87可排聯盟第5，戰績僅2勝4敗。

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

梅賽鍶。（記者林正堃攝）

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