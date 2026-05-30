世足48強巡禮》淘汰4屆冠軍義大利 40歲傳奇前鋒哲科率波赫挑戰歷史

哲科（資料照，路透）
波士尼亞與赫塞哥維納
參賽次數：2次
奪冠次數：0次
上屆戰績：未參賽
晉級方式：歐洲區附加賽決賽擊敗義大利
總教練：巴巴雷茲（Sergej Barbarez）
主力球星：哲科（Edin Džeko）
球隊介紹：
當21歲前鋒巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarević）在PK大戰中踢進致勝一球時，不僅粉碎了義大利重返世界盃會內賽希望，也讓波士尼亞與赫塞哥維納繼2014年再度取得入場券，這支新舊交替的陣容將力拚從小組賽突圍。
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在美國出生、效力荷甲恩荷芬的巴伊拉克塔雷維奇是波赫本屆新世代重要成員，令人期待的年輕好手還包括被認為是下個世代國家隊門面的18歲邊鋒阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović），不過在新血正式接班前，不得不提的還是40歲傳奇前鋒哲科（Edin Džeko），這位名滿天下的老將是國家隊出賽與進球的紀錄保持人，寶刀未老的他是波赫本屆能挺進會內賽的關鍵功臣。
哲科與義甲亞特蘭大後衛柯拉席納奇（Sead Kolašinac）是唯一參加過兩屆的成員，後者的防守指揮能力深受主帥巴巴雷茲肯定，兩人將挑戰率隊首度闖進淘汰賽，波赫本屆與瑞士、加拿大與卡達同為B組，首戰面對地主加拿大將是決定晉級的關鍵戰役，若能克服全場一面倒的加油聲浪力保不敗，有望提振不少士氣。
波士尼亞與赫塞哥維納隊名單：
門將：瓦西利（Nikola Vasilj）、茲洛米斯利奇（Martin Zlomislić）、哈吉基奇（Osman Hadžikić）
後衛：柯拉席納奇（Sead Kolašinac）、德迪奇（Amar Dedić）、穆亞基奇（Nihad Mujakić）、卡蒂奇（Nikola Katić）、穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）、拉代利奇（Stjepan Radeljić）、哈吉卡杜尼奇（Dennis Hadžikadunić）、切利克（Nidal Čelik）
中場：哈吉艾哈梅托維奇（Amir Hadžiahmetović）、蘇尼奇（Ivan Šunjić）、巴希奇（Ivan Bašić）、布爾尼奇（Dženis Burnić）、馬赫米奇（Ermin Mahmić）、塔希羅維奇（Benjamin Tahirović）、梅米奇（Amar Memić）、吉戈維奇（Armin Gigović）
前鋒：阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）、巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarević）、德米羅維奇（Ermedin Demirović）、盧基奇（Jovo Lukić）、巴茲達（Samed Baždar）、塔巴科維奇（Haris Tabaković）、哲科（Edin Džeko）