TPVL冠軍賽》台鋼天鷹2連勝聽牌 隊長陳建禎期待明天在客場封王

陳建禎率天鷹聽牌。（台鋼天鷹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼天鷹今在TPVL冠軍賽第二戰持續展現團隊戰力，面對桃園雲豹飛將雖在第三局遭對手扳回一城，但全隊很快穩住節奏，最終以25：12、25：22、24：26、25：19收下勝利，系列賽取得2勝0敗聽牌優勢。

台鋼天鷹開賽迅速進入狀況，首局靠著攻守兩端壓制對手，早早拉開比分，以25：12先馳得點；第二局雙方拉鋸，天鷹在關鍵分把握度更勝一籌，再以25：22拿下。第三局雖在局末鏖戰中以24：26讓出，但第四局找回自身節奏，靠著團隊多點開花與防守串聯穩住戰局，最終以25：19關門，系列賽取得2：0領先。

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隊長陳建禎表示，這個系列賽能夠打到現在，靠的是整個團隊的投入與分擔，「大家都做得很好，不管是鄭博升、禹良聖，還是其他隊友，都在場上分擔很多辛苦，這不是一個人可以完成的。」

談到接下來將前往雲豹主場作戰，陳建禎表示，球隊會盡可能爭取休息與調整時間，為下一戰做好準備。至於客場可能面對大量地主球迷應援，他認為不需要過度擔心，「我們就是專注在自己該做的事情，把節奏掌握好。客場有壓力，但也是比賽的一部分，大家會一起面對，同時也期待明天能在客場封王。」

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