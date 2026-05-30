自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾家輝英雄出少年 連洪總都說讚！

2026/05/30 22:12

曾家輝。（樂天桃猿提供）曾家輝。（樂天桃猿提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕23歲的樂天桃猿小將曾家輝，今天對台鋼雄鷹先發用93球投6局被敲7安，另有4K和1次觸身球，失3分都是責失無關勝敗，本季戰績2勝0敗，防禦率3.05、每局被上壘率1.04，投球內容不俗。

今天賽後台鋼總教練洪一中對曾家輝的投球表現讚譽有加，洪總說，「不錯啊，不錯啊，（曾家輝）有好投手的特質，變化球好球率滿高的，而且他的變速球還有一點速差，我常跟年輕投手講，球速固然很重要，但變化球控制力比速球更重要，我看他變化球好球率滿高的，這樣打者就很難抓。」

洪總進一步說明，「只要變化球可以投進好球帶，這樣就比較難抓投球節奏，要是變化球投不進，人家一定抓你的直球打，直球頂多145公里左右，即使148、149公里，那又怎麼樣？只要節奏被人家抓到，就很容易被攻擊，今天老實講，感覺（曾家輝）是不錯的年輕投手。」

洪總表示，沒跟曾家輝接觸過，不過看他投球內容是很棒的，比賽中有問林振賢教練，「他說，以前曾家輝在二軍控球不好，我說，怎麼跟你講得不一樣，控球很好啊，而且連變化球都控制得很好，是很棒的投手。」

9局上曾子祐敲出2分打點獲選單場MVP，這場比賽他對曾家輝3打數0安打落居下風，曾子祐說，曾家輝直球的球威不錯，加上有很好的變化球，實在不好打，今天滿可惜的，有幾球沒掌握好，他整體投球感覺很輕鬆，所以要再適應一下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中