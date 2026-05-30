中職》曾家輝英雄出少年 連洪總都說讚！

曾家輝。（樂天桃猿提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕23歲的樂天桃猿小將曾家輝，今天對台鋼雄鷹先發用93球投6局被敲7安，另有4K和1次觸身球，失3分都是責失無關勝敗，本季戰績2勝0敗，防禦率3.05、每局被上壘率1.04，投球內容不俗。

今天賽後台鋼總教練洪一中對曾家輝的投球表現讚譽有加，洪總說，「不錯啊，不錯啊，（曾家輝）有好投手的特質，變化球好球率滿高的，而且他的變速球還有一點速差，我常跟年輕投手講，球速固然很重要，但變化球控制力比速球更重要，我看他變化球好球率滿高的，這樣打者就很難抓。」

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洪總進一步說明，「只要變化球可以投進好球帶，這樣就比較難抓投球節奏，要是變化球投不進，人家一定抓你的直球打，直球頂多145公里左右，即使148、149公里，那又怎麼樣？只要節奏被人家抓到，就很容易被攻擊，今天老實講，感覺（曾家輝）是不錯的年輕投手。」

洪總表示，沒跟曾家輝接觸過，不過看他投球內容是很棒的，比賽中有問林振賢教練，「他說，以前曾家輝在二軍控球不好，我說，怎麼跟你講得不一樣，控球很好啊，而且連變化球都控制得很好，是很棒的投手。」

9局上曾子祐敲出2分打點獲選單場MVP，這場比賽他對曾家輝3打數0安打落居下風，曾子祐說，曾家輝直球的球威不錯，加上有很好的變化球，實在不好打，今天滿可惜的，有幾球沒掌握好，他整體投球感覺很輕鬆，所以要再適應一下。

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