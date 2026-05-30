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中職》9局灌8分大局 中信兄弟10比1擊敗富邦悍將、中斷8連敗

2026/05/30 22:17

中信兄弟黃韋盛擊出滿貫砲。（記者陳志曲攝）中信兄弟黃韋盛擊出滿貫砲。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天靠著鄭浩均交出6局無失分的優質先發，配合打線9局上在黃韋盛生涯首發滿貫彈帶動下鯨吞8分，以10：1擊敗富邦悍將，中止中信接手球隊後最長的8連敗，總教練平野惠一賽後特地感謝球迷力挺，最開心的是看到很多年輕選手有很好的表現。

中信打完5局取得2：0領先，8局下富邦扳回1分讓戰況再次緊繃，但中信打線於9局上全面爆發，陳九登率先選到保送上壘，王威晨在岳政華獲保送後敲安，把領先擴大為4：1，許基宏、詹子賢都獲保送後，張仁瑋適時安打再添2分，黃韋盛於再次滿壘時開砲清光壘包，中信這局猛攻11人次鯨吞8分。

平野指出，這場一開始是低比分的拉鋸戰，全隊都抱持「絕對要拿下」的心情去拚戰，9局上首名打者是陳九登，當下他曾考慮是否要換代打，最後仍讓陳九登上去打，陳九登也很好地選到保送，打線在張士綸完成戰術推進後一舉突破。

平野表示，雖然不可能每場比賽都有8分大局，這場能把氣勢打起來，也能讓選手比較有自信，雖然今年成績不理想，左外野仍有很多球迷為球隊加油，聲音大到連在板凳區都聽得一清二楚，「球迷的加油聲，就是選手拚戰的力量，今後也會為了球迷全力以赴。」

中信兄弟先發投手。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手。（記者陳志曲攝）

中信兄弟中斷8連敗。（記者陳志曲攝）中信兄弟中斷8連敗。（記者陳志曲攝）

中信兄弟中斷8連敗。（記者陳志曲攝）中信兄弟中斷8連敗。（記者陳志曲攝）

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