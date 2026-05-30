中職》鄭浩均交出6局優質先發 辜仲諒的話從「該打屁股」變成「恭喜」

中信兄弟先發投手鄭浩均（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕鄭浩均前次對富邦悍將投0.1局狂丟9分，退場後被拍到在休息區嘻笑不但引發熱議，連中信慈善基金會董事長辜仲諒都說「該打屁股」，今天他用6局無失分的優質先發討回顏面，賽後立刻收到辜仲諒說的「恭喜」。

鄭浩均前3局只讓富邦靠林澤彬保送上過壘，4局下面對1出局滿壘連續三振申皓瑋、林書逸，6局下開局連續被林澤彬、張育成敲安，他卻連續三振范國宸、王苡丞、申皓瑋，他表示，自己製造的危機，自己要想辦法化解，前幾局還是低比分，4局下能守住滿壘很開心。

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鄭浩均用93球投6局無失分，單場飆出9次三振追平生涯單場最佳，他認為，會投出這麼多三振，可能只是剛好2好球，打者很捧場他的引誘球，這場投球策略還是一樣，4萬人滿場讓他有彷彿回到經典賽，很享受當下投球的感覺。

鄭浩均指出，今年的表現起比較大，可能是對手對他做比較多的研究，彼此經過1年交手也蠻熟悉，抓到他的配球去做攻擊，讓他投得比較苦手，「就1場1場去修正問題，投球策略也都一樣，就是投給打者打、打到野手的手套裡，這場變化球的狀況確實不錯，都有投到自己要的位置。」

鄭浩均賽後被領隊劉志威叫去長談超過10分鐘，才出面接受單場MVP採訪，他表示，領隊負責轉達董事長的話，「他跟我說恭喜」，雖然昨天董事長來到現場為球隊打氣，大家今天卻不會覺得有壓力，「董事長來給我們鼓勵，大家反而更放開，相信我們會愈來愈好。」

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者陳志曲攝）

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