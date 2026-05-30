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足球》南市台鋼企甲聯賽6連霸 封關戰1：0力退新北航源

2026/05/30 22:52

班吉踢進全場唯一進球。（南市台鋼提供）班吉踢進全場唯一進球。（南市台鋼提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025至26年賽季台灣企業甲級足球聯賽冠軍出爐，南市台鋼在賽季最終戰以1：0力克新北航源，確定以44積分獨居龍頭，比下41積分的勁敵新北航源，締造6連霸，也取得下季代表台灣參加亞足聯挑戰聯賽的門票。

今日封關戰其實是聯賽第6輪的補賽，當時南市台鋼因前往亞足聯挑戰聯賽而告假，沒想到延期之後陰錯陽差成為冠軍爭奪戰，賽前雙方積分榜上平手，但憑藉對戰優勢，南市台鋼只要和局就能衛冕。開賽南市台鋼積極搶攻，第24分鐘收穫致勝一球，班吉在球門前橫傳給左路的柏天諾，雖然射門遭到門將撲出，但球剛好回彈到班吉腳下，他第一時間補射破網，面對前東家射入個人本季第10顆入球，興奮地脫衣慶祝。

加上班吉脫衣領到的黃牌，南市台鋼上半場累積5張黃牌，另外4張分散在4名後衛，增添防守端壓力，下半場又再拿到3張黃牌，所幸並未影響賽果，仍以1：0出線。南市台鋼門將潘文傑多次擋下新北航源攻勢，賽後他笑著說，「做一個守門員，完封算是及格。」開踢之前就知道對方為了搶勝肯定砲火猛烈，並已做好進攻方向和路線研究，「都在我們掌握之中，他們有好的射門，我們防守也做不錯。」

南市台鋼的6連霸王朝，潘文傑參與其中5冠，隊長吳俊青更全程貢獻，在家鄉台南市立足球場笑捧金盃，令37歲老將頗有感觸，「台灣足球一年一年進步，球員和教練都在為這環境努力，今年各球隊實力越來越接近，才會拚到最後一場才分勝負。」

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