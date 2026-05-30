中職》今年5月安打與打點抵生涯最佳球季 王苡丞期待打亞冠賽

富邦悍將王苡丞。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王苡丞在今年5月打出生涯最佳單月成績，不僅打擊率進入聯盟單月前10名，打點14分一度是聯盟5月最多，直到本週才被魔鷹、蘇智傑陸續超越退居第3，他表示，5月的打擊狀況連自己都覺得很有信心，現在的課題是如何保持下去，由於才滿23歲符合參賽資格，從沒打過國際賽的他很期待能入選亞冠賽台灣隊。

截至今天賽前，王苡丞5月打點14分僅次於魔鷹21分、蘇智傑15分，主要來自13日起出賽5場打下11分，17日起連續3場貢獻3分打點，他表示，打點在那幾場突然變很多，其實要感謝隊友在他上來打擊前就製造打點機會，雖然被超越卻一點都不意外，「魔鷹本來就很有打點能力，他最近3場就打11分，幾乎等於我打1個月的量，智傑學長也是很能打的。」

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王苡丞從4月25日上一軍就連續4場有安打，手感自5月中旬不但逐漸升溫，還好到超出他的預期，光是5月在今天賽前，出賽19場就有安打20支、打點14分，追平2023年出賽37場的單季成績，「我知道5月的打點跟2023年整季一樣多，沒想到安打也是，今年跟過去幾年最大的差別，在於站上去比較有自信，我看過以前的影片，那個臉就是會出局的臉，連自己都不相信自己，動作也超不自然的。」

王苡丞指出，因為5月1日剛滿23歲，從打棒球起不曾打過國際賽，對年底的亞冠賽當然會有期待，現在的課題是如何保持，讓打擊狀況能再提升，為球隊做更多貢獻，努力在一軍首次待滿1個球季，用成績讓自己入選亞冠賽台灣隊，「有機會去打，當然很好，可以進入國家隊，會是棒球生涯的重要經驗，希望有機會出去，跟其他國家的選手比看看。」

富邦悍將王苡丞。（記者陳志曲攝）

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