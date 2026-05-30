龍舟》台南國際錦標賽點燈啟動 4千多名各國選手端午節參戰

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2026台南市國際龍舟錦標賽」6月17日至21日將在台南運河安億橋至承天橋登場，今於安平開台天后宮舉行啟動記者會及龍舟點燈活動，市長黃偉哲親自出席，為現場8艘大龍舟及4艘小龍舟，共計12艘龍舟進行點燈，隨著龍舟LED燈亮起，正式宣告賽事即將華麗登場。而這些承載祝福的龍舟預計於廟埕停放祈福一週，後續6月5日舉行點睛儀式。

黃偉哲表示，今年參賽規模相較去年大幅增加至163隊、4千多名選手，雙雙刷新紀錄。同時，今年賽事更展現高度國際化，吸引羅馬尼亞、巴西、德國、墨西哥、烏克蘭、南韓、日本、法國、芬蘭、泰國、波蘭、比利時、美國及地主台灣等多國選手跨海交流，為台南傳統節慶注入滿滿的國際祝福。台南體育局局長陳良乾指出，適逢台南運河通航百年，特別擴大舉辦台南國際龍舟錦標賽，除了賽事總獎金突破150萬元，還將傳統文化、水岸觀光與運動賽事結合，打造具台南特色的端午盛會。

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今年競賽組別分為大型龍舟賽：包含公開男子組18隊、公開女子組8隊、公開混合組30隊、高中（職）男子組6隊、國中男子組5隊、大專院校組15隊、工商團體組（企業類組7隊、社團類組17隊）、公務機關組13隊及國際友人組等組別，希望藉由龍舟賽鼓勵全民運動，也促進國際體育交流。至於小型龍舟賽包含公開男子組31隊及公開女子組12隊等組別，規模都比去年大幅成長近5成。

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