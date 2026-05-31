自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

小阿信體操世界盃挑戰賽奪銅　李翌辰感動圓夢

2026/05/31 00:30

〔中央社〕從「小阿信」到體操世界盃挑戰賽拿到男子地板銅牌，同時是生涯首面成人國際賽獎牌，李翌辰表示對自己而言是很重大的里程碑，也很感動終於一圓兒時夢想。

當年在電影「翻滾吧，阿信」飾演幼年時期的林育信，李翌辰因而贏得「小阿信」封號，如今他在體操世界盃挑戰賽柯柏站的男子地板決賽，以難度分5.1分、執行分7.900分，總計13.000分進帳銅牌，生涯首度代表台灣參加成人國際賽，就如願站上頒獎台。

李翌辰接受中央社採訪時表示，這面獎牌對自己而言是很大的里程碑，畢竟當初是以「鞍馬王子」李智凱陪練員的身分進入國訓中心，歷經短短半年的磨練，如願擠進第3階段的培訓隊名單，「很感動獲得這面銅牌。」

小時候曾跟著李智凱、唐嘉鴻出戰國際賽，李翌辰透露一直追尋兩名學長的腳步，現在終於再次與李智凱、唐嘉鴻攜手征戰，感覺相當特別，並受到兩人非常多照顧，加上教練林育信適時給予指導，幫助自己克服緊張，在決賽舞台把平時訓練成果展現出來。

李翌辰補充，首次比成人國際賽難免有點緊張，但李智凱會傳授一些經驗、細節，讓自己能在不熟悉的環境放心大膽嘗試、享受比賽，接下來希望盡力爭取亞運國手的資格，並視李智凱、唐嘉鴻為前進目標，「雖然還差很多，但這次比賽給我更大動力。」（編輯：蔡佳敏）1150531

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中