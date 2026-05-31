小阿信體操世界盃挑戰賽奪銅　李翌辰感動圓夢

〔中央社〕從「小阿信」到體操世界盃挑戰賽拿到男子地板銅牌，同時是生涯首面成人國際賽獎牌，李翌辰表示對自己而言是很重大的里程碑，也很感動終於一圓兒時夢想。

當年在電影「翻滾吧，阿信」飾演幼年時期的林育信，李翌辰因而贏得「小阿信」封號，如今他在體操世界盃挑戰賽柯柏站的男子地板決賽，以難度分5.1分、執行分7.900分，總計13.000分進帳銅牌，生涯首度代表台灣參加成人國際賽，就如願站上頒獎台。

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李翌辰接受中央社採訪時表示，這面獎牌對自己而言是很大的里程碑，畢竟當初是以「鞍馬王子」李智凱陪練員的身分進入國訓中心，歷經短短半年的磨練，如願擠進第3階段的培訓隊名單，「很感動獲得這面銅牌。」

小時候曾跟著李智凱、唐嘉鴻出戰國際賽，李翌辰透露一直追尋兩名學長的腳步，現在終於再次與李智凱、唐嘉鴻攜手征戰，感覺相當特別，並受到兩人非常多照顧，加上教練林育信適時給予指導，幫助自己克服緊張，在決賽舞台把平時訓練成果展現出來。

李翌辰補充，首次比成人國際賽難免有點緊張，但李智凱會傳授一些經驗、細節，讓自己能在不熟悉的環境放心大膽嘗試、享受比賽，接下來希望盡力爭取亞運國手的資格，並視李智凱、唐嘉鴻為前進目標，「雖然還差很多，但這次比賽給我更大動力。」（編輯：蔡佳敏）1150531

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